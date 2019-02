Per gli amanti dei piatti misti, questo saporito secondo piatto è originale e offre assaggi per tutti i gusti, è il piatto perfetto per una cena tra amici. La catalogna in padella alla birra è facile da preparare e servita con delicato purè con formaggio e teneri wurstel insaporiti da una deliziosa salsina. La particolarità della catalogna all'aroma di birra completa il piatto dal risultato sfizioso.

Ingredienti per 6 persone

1 spicchio/i aglio

100 gr burro

300 gr fontina

qb pepe

qb sale

qb purè di patate

300 gr catalogna

qb latte intero

500 gr erbetta

10 gr farina

1 cucchiaino/i miele

12 wurstel

qb timo

2 dl birra chiara





Come preparare la catalogna in padella alla birra





1) Prendete 300 gr di catalogna e 500 gr di erbette, spezzetatele con le mani e mettetele a bagno in una bacinella d'acqua. Scolatela e senza asciugarla cuocetela in una padella con 30 gr di burro e 1 spicchio d'aglio spellato, insaporite con una opresa di sale e fate andare a fiammo vivace per 8 minuti.

2) prendete un pentolino e fate sciogliere 20 gr di burro, aggiungete 10 gr di farina e mescolando con una frusta versate a filo 2 dl di birra, insaporite con sale e pepe e fate cuocere per 5 minuti a fiamma bassa. Unite 1 cucchiaino di miele, 12 piccoli wurstel e qualche fogliolina di timo, fate ancora cuocere per 2-3 minuti e spegnete.

3) Preparate il purè, versando il preparato di una busta in una casseruola, unite la quantità di latte intero indicata sulla confezione e mescolando, fate cuocere per 5 minuti a fiamma bassa. Aggiungete sale e pepe e spegnete.

4) Servite subito, unendo il tutto in un unico piatto, disponete il purè con al centro qualche cubetto di fontina, la catalogna alla birra e i wurstel con la salsina.