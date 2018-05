La catalogna al cartoccio è un secondo piatto ottimo anche per chi è a dieta e vuole seguire un'alimentazione bilanciata. La ricetta è semplice e ricchissima di fibre, nutrienti importanti per mantenersi in forma e in salute

40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

500 gr catalogna

1 limone non trattato

30 gr parmigiano reggiano

12 pomodorini secchi sott'olio

qb peperoncino

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

qb pepe

Come preparare la catalogna al cartoccio





1) Lavate, asciugate e tagliate a pezzi lunghi 10 cm, 500 gr di catalogna. Lavate di nuovo la catalogna sotto l'acqua corrente e poi sbollentatela per circa 5 minuti.

2) Scolate la scatalogna e aggiustate di sale, unite anche peperoncino, il succo e la scorza di 1 limone non trattato. Dividete tutto in 4 rettangoli di carta da forno inumidita e strizzata. Aggiungete anche 12 pomodorini secchi sott'olio e chiudete i rettangoli di carta a formare 4 cartocci.



3) Mettete i cartocci su una placca del forno caldo e cuocete a 180° C per 15 minuti. Estraeteli dal forno e trasferiteli sui piatti. Tagliate lungo il bordo per aprire i cartocci, condite con un po' di olio extravergine di oliva e con 30 gr di parmigiano a scaglie.