Un secondo piatto diverso dal solito, da gustare senza sensi di colpa. I cartocci di patate light sono semplicissimi da realizzare, ricchi di carboidrati e potassio ma poveri di grassi. Piaceranno molto anche ai bambini

70 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

qb brodo vegetale

40 gr capperi

qb olio d'oliva

4 patate

qb sale

qb pepe

qb prezzemolo

2 cipolla rossa

Come preparare i cartocci di patate light





1) Lavate 4 grosse patate e avvolgetele nella carta da forno e, poi, nell'alluminio. Fatele cuocere in forno caldo a 200° C per 50 minuti.

2) Intanto, affettate grossolanamente 2 cipolle rosse e cuocetele a fiamma lenta per 30 minuti in poco olio d'oliva, aggiungendo poco brodo caldo.

3) Unite 40 g di capperi dissalati e sminuzzati, poi continuate la cottura per 5 minuti. Aggiustate di sale e pepe e aggiungete prezzemolo tritato.

4) Aprite i cartocci e fate un taglio al centro delle patate muovendo i lembi della buccia. Quindi, formate alcuni incavi e distribuite all'interno la salsa di cipolle rosse.