Un secondo piatto leggero ma nutriente, gustoso e semplice da preparare. Adatti anche alle cene più importanti, gli asparagi con salmone al forno sono ricchi di acidi grassi essenziali, vitamine, minerali e antiossidanti. Questo piatto si rivela anche una scelta azzeccata se si è a dieta perché nutre, sazia e aiuta a tonificare i muscoli

Ingredienti per 4 persone

qb salmone

1 kg asparagi

qb aneto

qb pepe

qb sale

1 vasetto yogurt greco

Come preparare asparagi e salmone al forno





1) Pulite 1 kg di asparagi, togliendo le parti più dure. Quindi, lavateli e sbucciatene i gambi. Cuocete al vapore per circa 10 minuti, fate raffreddare sotto acqua fredda e poi asciugateli bene.

2) Riunite gli asparagi preparati a mazzi da 3-4. Dunque avvolgete ogni mazzo con 1 fettina di salmone fresco.

3) Disponete i rotoli di asparagi e salmone su una teglia rivestita con carta da forno e fate scaldare in forno per circa 3 minuti a 200° C. Preparate una salsina con 1 vasetto di yogurt greco e aneto, per accompagnare il piatto.