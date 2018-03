La ricetta per un secondo piatto completo e sano. Gli asparagi bianchi, delicati e ottimi in ogni modo, si sposano alla perfezione con un ingrediente particolare come la trota. Gli asparagi bianchi in insalata sono un secondo freschissimo, ideale per i pranzi primaverili. Si accmpagnano a pane bruscato con aglio

Ingredienti

600 gr asparagi bianchi

150 gr trota affumicata

1 ciuffo prezzemolo

1/2 cespo indivia belga

1/2 limone

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

qb pepe

Come preparare gli asparagi bianchi in insalata





1) Lavate bene 600 gr di asparagi bianchi sotto l'acqua corrente fredda. Togliete la parte più legnosa e affettateli finemente. Quindi metteteli a bagno in molta acqua frdda insieme a qualche cubetto di ghiaccio, per circa 10 minuti.

2) Scolateli e asciugateli, poi metteteli in una terrina. Quindi, fate a fettine sottili anche 1 cespo di indivia, lavatela e asciugatela. Spremete il succo di 1/2 limone e mettetelo in un barattolo con tappo a vite, aggiungete anche 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Scuotete per creare un'emulsione.



3) Affettate sottilmente 150 gr di trota affumicata. Dividete gli asparagi crudi nei piatti, unite la trota e la julienne di indivia. Aggiungete anche le foglie di 1 ciuffo di prezzemolo tritate e condite il tutto con l'emulsione.