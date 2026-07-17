La ricetta da provare nel weekend: frullato latte, mandorle e cioccolato
Con il caldo dell'estate viene naturale cercare ricette semplici, fresche e veloci da preparare, capaci di regalare una pausa golosa senza dover trascorrere troppo tempo ai fornelli. Se poi riescono anche a essere nutrienti e adatte a diversi momenti della giornata, tanto meglio. È proprio questo il caso del frullato latte, mandorle e cioccolato, con Latte Arborea, una bevanda cremosa che si prepara in poco più di cinque minuti e richiede soltanto quattro ingredienti.
Secondo gli esperti, il latte rappresenta infatti un ottimo alleato nelle ricette estive grazie alle sue caratteristiche nutrizionali. Inserito in un frullato, può contribuire a fornire energia a colazione grazie agli zuccheri naturalmente presenti, mentre il contenuto di proteine aiuta a prolungare il senso di sazietà. Se arricchito con ingredienti come frutta secca o cereali, può diventare anche uno spuntino equilibrato o una pausa ideale dopo l'attività fisica, quando è importante reintegrare nutrienti e favorire il recupero muscolare.
Il frullato latte, mandorle e cioccolato proposto da Latte Arborea punta proprio su questo equilibrio: il gusto intenso del cacao incontra la dolcezza naturale del latte e la nota croccante delle mandorle, mentre i fiocchi d'avena regalano una consistenza ancora più vellutata. Una ricetta facile da personalizzare e perfetta da gustare ben fredda durante le giornate più afose.
La ricetta da provare nel weekend: frullato mandorle e cioccolato con Latte Arborea
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