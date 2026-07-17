Ecco come preparare un frullato latte, mandorle e cioccolato: fresco, veloce e perfetto per rinfrescare le giornate estive con gusto

Con il caldo dell'estate viene naturale cercare ricette semplici, fresche e veloci da preparare, capaci di regalare una pausa golosa senza dover trascorrere troppo tempo ai fornelli. Se poi riescono anche a essere nutrienti e adatte a diversi momenti della giornata, tanto meglio. È proprio questo il caso del frullato latte, mandorle e cioccolato, con Latte Arborea, una bevanda cremosa che si prepara in poco più di cinque minuti e richiede soltanto quattro ingredienti.

Secondo gli esperti, il latte rappresenta infatti un ottimo alleato nelle ricette estive grazie alle sue caratteristiche nutrizionali. Inserito in un frullato, può contribuire a fornire energia a colazione grazie agli zuccheri naturalmente presenti, mentre il contenuto di proteine aiuta a prolungare il senso di sazietà. Se arricchito con ingredienti come frutta secca o cereali, può diventare anche uno spuntino equilibrato o una pausa ideale dopo l'attività fisica, quando è importante reintegrare nutrienti e favorire il recupero muscolare.

Il frullato latte, mandorle e cioccolato proposto da Latte Arborea punta proprio su questo equilibrio: il gusto intenso del cacao incontra la dolcezza naturale del latte e la nota croccante delle mandorle, mentre i fiocchi d'avena regalano una consistenza ancora più vellutata. Una ricetta facile da personalizzare e perfetta da gustare ben fredda durante le giornate più afose.

La ricetta da provare nel weekend: frullato mandorle e cioccolato con Latte Arborea

(Continua sotto la foto)

Ingredienti 15 g di mandorle

200 ml di latte di capra UHT Girau

40 g di cacao in polvere

1 cucchiaio di fiocchi d'avena Preparazione Per prima cosa versate le mandorle nel frullatore e tritatele finemente fino a ottenere una granella molto sottile. Aggiungete quindi il latte di capra, il cacao in polvere e il cucchiaio di fiocchi d'avena per amalgamare il tutto. Frullate tutti gli ingredienti per qualche minuto, fino a ottenere una consistenza liscia, cremosa e perfettamente omogenea. A questo punto il vostro frullato mandorle e cioccolato è già pronto per essere servito. Per renderlo ancora più fresco, potete aggiungere qualche cubetto di ghiaccio direttamente nel frullatore oppure lasciarlo riposare in frigorifero per qualche minuto prima di gustarlo. Il risultato è una bevanda ricca e vellutata, ideale per iniziare la giornata con energia, concedersi una merenda golosa o ricaricarsi dopo un allenamento. Una ricetta semplice, veloce e versatile che dimostra come bastino pochi ingredienti per preparare qualcosa di sfizioso anche nelle giornate più calde dell'estate.