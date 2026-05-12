Pane tostato, ricotta cremosa, pesche grigliate e miele: la colazione che si prepara in 10 minuti e unisce gusto e salute

Il ricotta toast è passato in un attimo da “cosa da Instagram” a colazione fissa per chi vuole qualcosa di goloso ma sensato. E il trio ricotta, pesche e miele è una di quelle combinazioni che mettono d’accordo palato e nutrizionisti: cremosa, dolce al punto giusto, con una bella quota di proteine e fibre.

L’idea è semplice: pane integrale o di segale tostato, uno strato generoso di ricotta, pesche grigliate e un filo di miele.

In meno di 10 minuti avete una colazione completa, che vi tiene sazie fino a metà mattina e rispetta i famosi 20-30 grammi di proteine consigliati dagli esperti per il primo pasto della giornata.

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Perché il toast con ricotta, pesche e miele è una vera colazione proteica

La ricotta non è un “dolcetto” ma un alimento proteico vero e proprio. Il programma Smartfood dell’Istituto Europeo di Oncologia la descrive come una buona fonte di proteine nobili e calcio, con un contenuto di grassi in genere inferiore a molti formaggi stagionati. In media 100 g di ricotta fresca apportano circa 10-12 g di proteine.

Se li mettete su due fette di pane integrale, aggiungete altri 6-8 g di proteine e una buona dose di fibre. Il resto lo fanno pesche e miele: zuccheri semplici, sì, ma bilanciati da acqua, vitamine e dall’effetto “calmante” delle fibre del pane.

Secondo diversi studi, una colazione con 20-30 g di proteine aiuta la sazietà, controlla la fame di metà mattina e supporta anche chi si allena. Questo toast rientra esattamente in quel range, senza sapore di “dieta”.

(Continua sotto la foto)

Ricetta base del toast con ricotta, pesche e miele (pronta in 10 minuti)

Hanno ragione i siti di ricette: tra pesche grigliate e pane tostato, il cronometro segna davvero 10 minuti.

Ingredienti per 1 persona:

- 2 fette di pane integrale o di segale

- 80-100 g di ricotta fresca (anche light, se preferite)

- 1 pesca matura (va benissimo anche la noce)

- 1 cucchiaino di miele (acacia o millefiori)

- 1 cucchiaio di granola oppure frutta secca tritata grossolanamente

- Timo o basilico fresco, facoltativi

Procedimento:

1. Tostate il pane in padella antiaderente o nel tostapane finché è dorato e croccante.

2. Lavate la pesca e tagliatela a spicchi. Scaldate una padella con griglia, adagiate le fette e spennellatele con metà del miele. Grigliate 2-3 minuti per lato, finché compaiono le righe e la polpa inizia a caramellare.

3. Nel frattempo lavorate la ricotta con un cucchiaino d’acqua o di latte per renderla ancora più cremosa. Se vi piace il contrasto, aggiungete un pizzico di sale.

4. Spalmate la ricotta sulle fette di pane caldo, sistemate sopra gli spicchi di pesca grigliata.

5. Completate con il resto del miele a filo, la granola o la frutta secca e, se vi va, qualche fogliolina di timo o basilico.

Mangiatelo subito, quando il pane è ancora tiepido e la ricotta è fresca: la differenza di temperatura è una delle cose che lo rende così soddisfacente.

I numeri che piacciono ai nutrizionisti: valori nutrizionali indicativi

Le quantità sopra danno, a grandi linee:

- Proteine: 20-25 g (ricotta + pane + frutta secca)

- Carboidrati: 45-55 g (pane, pesca, miele, granola)

- Fibre: 6-8 g (pane integrale, pesca, granola)

- Grassi: 8-12 g, in prevalenza da ricotta e frutta secca

Il totale calorico può aggirarsi intorno alle 350-400 kcal, a seconda del tipo di ricotta, del pane e del topping. Una colazione così è completa ma non pesante, con una buona distribuzione di macronutrienti e una quota di proteine che rientra nelle indicazioni diffuse da nutrizionisti e società scientifiche italiane per chi vuole controllare l’appetito e mantenere la massa muscolare.

Varianti e consigli per adattare il toast alla vostra routine

Versione ancora più proteica

- Scegliete una ricotta light, che a parità di calorie spesso ha una percentuale di proteine leggermente superiore.

- Mescolate alla ricotta 1 cucchiaio di yogurt greco naturale: aggiunge cremosità e qualche grammo di proteine in più.

- Spolverate il toast con un cucchiaino di semi di chia o di canapa: sono piccoli, ma aumentano sia il crunch sia l’apporto proteico.

Se volete ridurre gli zuccheri

Limitatevi a 1 solo cucchiaino di miele e giocate con il resto: più pesca, magari ben caramellata sulla piastra, e un pizzico di cannella o vaniglia. Per molte di voi la dolcezza naturale del frutto, con il miele solo a rifinire, sarà più che sufficiente.

Adattamenti senza lattosio o senza glutine

Per chi è intollerante al lattosio basta scegliere una ricotta delattosata, ormai facilissima da trovare, mantenendo identica la ricetta. Se avete bisogno di evitare il glutine, sostituite il pane con una buona versione integrale gluten free, meglio se con semi: il risultato resta croccante, profumato e altrettanto bilanciato.

In agenda fitte, post-allenamento o semplicemente nelle mattine in cui vi rifiutate di iniziare con i soliti biscotti, questo toast con ricotta, pesche e miele è quella colazione “furba” che fa felici sia voi sia la vostra nutrizionista.