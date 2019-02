Un caldo primo piatto, piacevolmente nutriente e vegetariano, perfetto per una cena invernale. La pasta fatta in casa con l'aggiunta della farina di castagne ha un sapore unico che si sposa perfettamente con la zuppa cremosa di legumi. La zuppa di maltagliati con ceci e castagne è facile da preparare e la cottura lenta fa si che si uniscono tutti i sapori per un piatto che sprigionerà tutto il suo profumo risultando irresistibile.

Ingredienti per 4 persone

2 spicchio/i aglio

qb brodo vegetale

qb olio di oliva extravergine

qb pepe

qb sale

6 uova

3 cucchiaio/i pomodoro concentrato

qb prezzemolo

200 gr farina 00

100 gr farina di castagne

2 cucchiaio/i parmigiano

200 gr castagna

250 gr ceci secchi





Come preparare la zuppa di maltagliati con ceci e castagne





1) Cuocete i ceci. Prendete 250 gr di ceci secchi e fateli stare a mollo almeno 12 ore, poi scolateli, lavateli sotto l'acqua corrente fredda e fateli cuocere in una pentola ricoperti d'acua per almeno 2 ore finchè saranno morbidi. A fine cottura salate e tenete da parte l'acqua di cottura.

2) Cuocete le castagne. Mentre cuociono i ceci, prendete 200 gr di castagne e incidete la buccia con un coltello affilato, poi cuocetele nella padella apposita per circa 10 minuti a fuoco medio. Una volta cotte togliete buccia e pellicina.

3) Preparate la pasta. Mettete 200 gr di farina 00 e 100 gr di farina di castagne su una spianatoia, incorporate 6 uova e impastate, inizialmente con una forchetta e po con le mani fino a che avrete un panetto liscio e morbido. Lasciatelo riposare per 1 ora avvolto nella pellicola.

4) Formate i maltagliati. Dividete l'impasto in 6 panetti, passateli nei rulli dell'apposita macchina, per stenderli, fino ad arrivare alla penultima tacca. Quando avrete i rettangoli di pasta fateli asciugare su uno strofinaccio pulito, poi arrotolateli e tagliateli in senso obliquo in modo da ottenere dei triangoli e delle losanghe.

5) Preparate la zuppa. Prendete un tegame e scaldate un filo d'olio, fate rosolare 2 spicchi di aglio e una manciata di prezzemolo tritato, unite le castagne e i ceci e bagnate con 3 bicchieri di concentrato di pomodoro diluiti in un bicchiere di brodo bollente, aggiusta di sale e pepe. Aggiungete 2 litri di acqua di cottura dei ceci e fate cuocere per circa 2 ore, mettendo altra acqua bollente se si asciuga troppo.

6) Completa la zuppa e servi. Prendete un frullatore a immersione e passate 2 o 3 cucchiai di zuppa, rimettetela sul fuoco e quando riprende il bollore aggiungete i maltagliati, lasciandoli cuocere per 1 minuto. Togliete la pentola dal fuoco e condite con 2 cucchiai di parmigiano grattugiato e un filo d'olio, a piacere potete aggiungere anche un pò di prezzemolo e servite subito.