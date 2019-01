Un primo piatto leggero, gustoso e molto raffinato. La ricetta della vellutata di zucca mantovana e capesante è l'ideale per aprire cene festive e non solo. Si tratta di un piatto molto digeribile e adatto anche a chi è a dieta. Reidratante, nutriente e rimineralizzante, questa vellutata accontenta sia la voglia di gustare un piatto prelibato, sia il bisogno di leggerezza

60 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

1,3 kg polpa di zucca mantovana

2 scalogni

4 capesante

60 gr pancetta a fettine

1,4 l brodo vegetale

qb olio extravergine d'oliva

4 rametti alloro

2 rametti timo

qb sale

qb pepe

Come preparare la vellutata di zucca mantovana e capesante





1) Tagliate 1,3 kg di zucca mantovana a pezzetti e mettetela da parte. Ora tritate 2 scalogni, metteteli in una casseruola insieme a 4 rametti di timo e 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Fate cuocere su fiamma dolce per 5 minuti.

2) Togliete il timo, aggiungete la zucca e lasciate insaporire per 10 minuti. Unite quindi 1,4 l di brodo vegetale, aggiustate di sale e pepe. Quindi, fate cuocere per 25 minuti.

3) Ora separate la parte bianca dalla parte arancione di 4 capesante. Mettete i coralli (parte arancione) nella zuppa e, trascorsi 2 minuti, frullate. A parte, avvolgete ogni noce (parte bianca) in una fettina dei 60 gr di pancetta insieme a 1 fogliolina d'alloro e fate cuocere 2 minuti per parte in un tegame antiaderente.

4) Infilate ogni capasanta su 1 rametto di alloro, con cui accompagnerete la vellutata che avrete versato in una ciotola oppure in un bicchiere da bibita.