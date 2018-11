La coccola della sera, molto cremosa e salutare. La vellutata di zucca gialla con latte è il primo piatto ideale per tutta la famiglia. La presenza del latte e la consistenza particolare della vellutata la rendono gradita anche ai più piccini. Da abbinare a Lambrusco Mantovano, Rosato abboccato oppure a un Moscato Giallo dell'Alto Adige



65 MINUTI

Ingredienti

600 gr zucca gialla

1 l latte

100 gr riso vialone nano

qb pepe

qb sale

30 gr grana padano

30 gr burro

Come preparare la vellutata di zucca gialla con latte





1) Preparate 600 gr di zucca gialla eliminando la scorza, togliete i semi, quindi lavatela e affettatela in 2-3 parti.

2) Fatela lessare in abbondante acqua salata per 20 minuti. Scolatela e poi passatela al passaverdure. Mettete la polpa ricavata in una casseruola.

3) Unite 1 l di latte e, quando tutto inizia a bollire, aggiungete anche 100 gr di riso vialone nano. Cuocete per 15 minuti. Una volta spento il fuoco, unite anche 30 gr di burro a tocchetti. Amalgamate bene.

4) Prima di servire la vellutata, cospargetela con 30 gr di grana padano grattugiato e aggiustate di pepe.