Questa ricetta del tortino di riso con melanzane è un primo piatto con verdure dal gusto orientale, davvero molto appetitoso: il riso al curry ha un aroma speziato, leggermente piccante; le melanzane rosolate in padella e il profumo di rosmarino, completano la ricetta di Grazia donando al palato un mix di sapori interessanti. Il tortino di riso con melanzane si può preparare tutto l’anno, per tutta la famiglia o per una cena con amici! Non esitate provate la ricetta di Grazia!

50 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

320 gr riso Vialone nano

1 melanzana

1/2 cucchiaio curry

2 scalogni

2 rametti rosmarino

750 cl brodo

q.b. olio extravergine d'oliva

q.b. sale

Come preparare il tortino di riso con melanzane



1) Preparate il risotto al curry. Sbucciate 2 scalogni, tritali finemente e rosolateli con un po’ di olio extravergine di oliva in una pentola dai bordi non troppo alti. Versate 320 gr di riso (Vielone nano), spolveratelo con 1/2 cucchiaio di curry e tostatelo 1 minuto. Unite 2-3 mestoli il brodo caldo e cuocete il riso, mescolandolo, di tanto in tanto, con un cucchiaio di legno e aggiungendo brodo al bisogno.

2) Lavate e mondate 1 melanzana. Tagliatela a cubetti della stessa dimensione e soffriggeteli in una padella antiaderente con un filo di olio extravergine di oliva e 1 presa di sale. Tritate gli agli di 1 rametto di rosmarino.

3) Quando il risotto è cotto al dente, toglietelo dal fuoco e versatelo nella padella insieme alle melanzane. Livellate il riso schiacciandolo e appiattendolo con una paletta; lasciatelo cuocere 2-3 minuti. Profumate con il rosmarino tritato e giratelo, appoggiando sopra al riso un foglio ci carta oleata unta con un po’ di olio e un coperchio. Quindi risistemate il tortino nella padella e togliete la carta; cuocete l’altro lato per altri 2-3 minuti. Togliete dal fuoco e lasciate intiepidire il tortino di riso con melanzane prima di servirlo.