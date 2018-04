Una ricetta semplice, che sa immediatamente di mare ed estate. Gli spaghetti alle vongole con pomodorini sono un primo piatto ottimo per ogni tipo di occasione. Si abbinano a un vino bianco fresco o a un calice di prosecco

Ingredienti

2 spicchi aglio

qb olio extravergine d'oliva

qb peperoncino

1 dl vino bianco

300 gr pomodorini

320 gr spaghetti

1 kg vongole

qb basilico

Come preparare gli spaghetti alle vongole con pomodorini





1) Lavate 1 kg di vongole veraci sotto l'acqua corrente e mettetele per 2 ore in acqua salata (da cambiare 3 volte per togliere la sabbia). Quindi, sciacquatele e ponetele in un largo tegame insieme a 1 dl di vino bianco secco. Copritele e lasciate che si aprano a fiamma vivace.

2) Dunque mettete da parte le vongole, filtrate il liquido di cottura. Cuocete 320 gr di spaghettoni al dente, aggiungendo anche il liquido di cottura nell'acqua della pasta. In un tegame fate quindi dorare 2 spicchi d'aglio con 4 cucchiai di extravergine d'oliva.

3) Unite anche 300 g di pomodorini datterini e un po' di peperoncino fresco tritato. Scolate gli spaghetti, metteteli nel tegame e quindi aggiungete le vongole tenute da parte. Condite anche con alcune foglie di basilico e lasciate insaporire per 1 minuto circa.