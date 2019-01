La ricetta del risotto vodka e salmone riporta a profumi e sapori anni Ottanta. Ma con tocchi diversi, che alleggeriscono tutto. Perfetto come primo piatto per il menu di San Valentino, grazie alle proprietà afrodisiache, questo risotto è reso cremoso dalla presenza dello yogurt greco. Questo ingrediente inaspettato diventa anche un'ottima soluzione per far mantecare il risotto senza aggiungere burro

40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

320 gr riso Carnaroli

150 gr salmone affumicato

2 scalogni

qb vodka

150 gr yogurt greco

1 ciuffo prezzemolo

1 cucchiaio semi di papavero

qb burro

qb sale

qb pepe

Come preparare il risotto vodka e salmone





1) Sbucciate 2 scalogni, tritateli. Quindi, affettate a metà 2 fette di salmone affumicato, le altre invece fatele a listarelle. Tostate quindi, per 2 minuti, 1 cucchiaio di semi di papavero in un tegame antiaderente. Metteteli in una ciotola. Intanto fate bollire 1,5 l di acqua e salate.

2) Appassite gli scalogni tritati in 30 gr di burro in una casseruola, alzate il fuoco e unite 320 gr di riso Carnaroli. Sfumate con 1 bicchierino di vodka e unite 1 mestolo di acqua alla volta, durante la cottura.

3) Cuocete il riso per circa 18 minuti. Spegnete il fuoco e aggiungete il salmone a listarelle, 150 gr di yogurt greco (mettendone da parte 1 cucchiaio), 1 ciuffo di prezzemolo tritato, 2 cucchiai di vodka, un po' di burro e pepe.

4) Mescolate bene e lasciate mantecare per circa 2 minuti. Distribuite il risotto nelle ciotole singole, spolverizzate con 1 cucchiaio di semi di papavero tostati e completate con lo yogurt messo da parte e le fette di salmone a metà.