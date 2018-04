Il risotto ai fiori di zucca fritti è un primo piatto squisito, ottimo anche per un pranzo speciale. Semplice da preparare, si abbina molto bene a un vino bianco fresco come uno Chardonnay

45 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

300 gr riso Carnaroli

3 zucchine sottili

12 fiori di zucca

125 gr farina

1 tuorlo

1 cipollotto

1 ciuffo maggiorana

1/2 bicchiere vino bianco

qb brodo vegetale

qb grana padano grattugiato

qb burro

qb olio per friggere

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

Come preparare il risotto con fiori di zucca fritti





1) Lavate e spuntate 3 zucchine sottili e fatele a cubetti uguali. Quindi, pulite 1 cipollotto, togliendo la radice e le parti verdi. Ora tritatelo fine e fatelo rosolare in un tegame con 4 cucchiai d'olio extravergine d'oliva.

2) Aggiungete, quindi, 300 gr di riso Carnaroli e fatelo tostare per 2 minuti. Sfumate con 1/2 bicchiere di vino bianco e poi bagnate con 2 mestoli di brodo caldo e proseguite con la cottura per altri 10 minuti.

3) Unite le zucchine e 1 ciuffo di maggiorana tritata e portate a cottura, aggiungendo altri mestoli di brodo. Pulite, dunque, 12 fiori di zucca, togliendo il pistillo. Separate bene i petali e lavateli rapidamente sotto l'acqua corrente.

4) Ora, mescolate 125 gr di farina in una terrina con 1 tuorlo, 2,25 dl di acqua ghiacciata e un po' di sale, usando una frusta. Immergete i fiori nella pastella, friggeteli in abbondante olio caldo e metteteli, poi, su carta da cucina o per fritti.

5) Mantecate il risotto con 1 noce di burro e con grana padano grattugiato, fuori dal fuoco. Copritelo e fate riposare 1 minuto, prima di servire con i fiori di zucca fritti.