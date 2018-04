Un primo piatto che sembra una coccola. Il risotto con asparagi è cremoso e si presta a qualsiasi tipo di menu, con ingredienti di stagione. Si consiglia di abbinare un vino bianco, come un PInot o uno Chardonnay

40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

320 gr riso Carnaroli

100 gr stracchino

500 gr asparagi

1 scalogno

1 dl vino bianco secco

qb brodo vegetale

qb grana padano

50 gr burro

qb sale

qb pepe

Come preparare il risotto con asparagi





1) Eliminate la parte finale dei gambi di 500 gr di asparagi, spellateli e quindi lessateli in acqua bollente per circa 5 minuti. Scolate ma conservate l'acqua. Quindi raffreddate gli asparagi con acqua corrente e dividete le punte dai gambi. Affettate i gambi a rondelle e le punte, invece, a metà per la lunghezza.

2) Ora unite 1/2 l di acqua di cottura degli asparagi con 1 l di brodo vegetale e fate bollire. Spellate lo scalogno e tritatelo finemente, fatelo poi rosolare insieme a 30 gr di burro per 3 minuti circa. Scladate, intanto, un tegame antiaderente.

3) Nel tegame, fate tostare 320 gr di riso Carnaroli per 2-3 minuti, mescolando. Alzate la fiamma sotto la casseruola del soffritto e aggiungete il riso tostato. Mescolate e sfumate con 1 dl di vino bianco. Unite anche le rondelle di asparagi, versate due mestoli di brodo e mescolate.

4) Continuate a cuocere il risotto aggiungendo brodo, per circa 18 minuti. Aggiustate di sale e pepe. Togliete dal fuoco e fate mantecare con 100 gr di stracchino, 2 cucchiai di grana grattugiato, il burro avanzato e le punte degli asparagi.