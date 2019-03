Un primo piatto leggero e gustoso, la crema di verdura si completa con l'uovo in camicia, ideale per una cenetta delicata. I ravanelli cotti in zuppa, sono un piatto originale nella sua semplicità, sono facili e veloci da preparare, non contengono grassi ed è un piatto vegetariano.

50 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

2 patate

500 gr zucchine novelle

2 cipollotti

4 uova

2 ravanelli

1 mazzetto/i maggiorana

1 cucchiaio/i aceto

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

qb pepe





Come preparare i ravanelli cotti in zuppa





1) Lavate bene 2 ravanelli e tagliateli a fettine sottili. Lavate le zucchine, spuntatele e tagliatele a rondelle. Affettate 2 cipollotti dopo averli lavato ed eliminato le radichette. Sbucciate 2 patate e dopo averle lavate, tagliatele a cubetti.

2) Mettete sul fuoco una padella con 2 cucchiai di olio e fate appassire i cipollotti, poi unite le patate, coprite a filo con acqua bollente, insaporite con sale e pepe e fate cuocere per 15 minuti. Unite infine le zucchine e continuate la cottura per altri 10 minuti. Quando le verdure sono cotte passatele con un frullatore ad immersione.

3) Mettete sul fuoco un pentolino di acqua, insaporite con pepe e sale e versate 1 cucchiaio di aceto. Mescolate con un cucchiaio e al centro del vortice fateci cadere le uova, una per volta, sgusciate e messe in una tazza. Aiutandovi con 2 cucchiai raccogliete l'albume e fatele cuocere per 3-4 minuti, poi scolatele e mettetele nella zuppa. Fate sbollentare i ravanelli nella stessa acqua delle uova per qualche minuto e usateli per guarnire la zuppa insieme alle foglioline di maggiorana.