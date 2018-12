Un primo piatto tipicamente invernale, succulento e nutriente. La ricetta della polenta verde e salsiccia è un tripudio di sapore ed è perfetta per le giornate fredde invernali. Non solo in montagna, questo piatto è corroborante anche per affrontare le gelide temperature urbane. Inoltre, è un piatto completo di carboidrati, proteine e anche fibre. Si abbina perfettamente a un calice di rosso corposo e può diventare un piatto unico per le cene con gli amici davanti al camino