Un primo leggero e vegetariano, il pesto di erbe aromatiche, rende questa pasta saporita e originale, ideale da portare in tavola nel periodo estivo. La pasta con condimenti leggeri è facile da preparare e pronta in poco più di 1 quarto d'ora, con semplici ingredienti potrete assaporare un piatto delicato dal profumo unico.

17 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

1 dl olio di oliva extravergine

50 gr pinoli

qb sale grosso

2 limone

50 gr erbe aromatiche

40 gr parmigiano

350 gr pasta





Come preparare la pasta con condimenti leggeri





1) Fate il pesto. Prendete 50 gr di erbe aromatiche ( basilico, pèrezzemolo, aneto, coriandolo, erba cipollina, dragoncello, maggiorana, timo) e lavatele sotto l'acqua corrente, asciugatela con la centrifuga da insalata e mettetela nel mixer con 30 gr di pinoli. Lavate bene 2 limoni e tenete solo la scorza, tagliatela a pezzetti e unitela nel mixer, con 40 gr di parmigiano e 1 cucchiaino di sale grosso. Unite a filo 1 dl di olio di oliva extravergine e frullate fino ad avere un composto omogeneo.

2) Mettete sul fuoco una pentola di acqua salata e quando prende il bollore fate cuocere 350 gr di pasta. Nel frattempo fate tostare in un padellino antiaderente, senza condimento, i restanti 20 gr di pinoli, spegnete apperna sono dorati.

3) Trasferite il pesto in una terrina e diluitelo con 2 cucchiai di acqua di cottura della pasta. Scolate la pasta al dente e mettela nella terrina, rigiratela per condirla in modo omogeneo, mettetela nei piatti individuali, conditela con i pinoli tostati e servite.