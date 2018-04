La ricetta per un primo piatto perfetto sia di domenica sia per una cena con amici. La pasta al forno con asparagi e prosciutto è rapida da preparare e si può accompagnare a un'insalata mista di stagione e ad antipasti freddi. Da abbinare a una birra artigianale

80 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

2 cucchiai grana

qb noce moscata

qb pepe

qb sale

80 gr prosciutto cotto magro

5 dl latte scremato

50 gr farina

250 gr pasta all'uovo

1 kg asparagi

Come preparare la pasta al forno con asparagi e prosciutto





1) Spellate i gambi di 1 kg di asparagi e tagliatene le punte. Quindi, sbollentate gambi e punte separatamente per circa 5 minuti. Scolateli, raffreddateli sotto l'acqua corrente e lasciateli asciugare.

2) Tostate 50 gr di farina in una casseruola e versate 5 dl di latte freddo. Cuocete mescolando per circa 8 minuti. Quindi aggiustate di sale, pepe e noce moscata. Unite alla besciamella anche 1 cucchiaio di grana padano. Dunque, incorporate i gambi degli asparagi e frullate tutto.

3) Con un po' di besciamella velate il fondo di una pirofila e mettete uno strato dei 250 gr di pasta all'uovo. Alternate besciamella, striscioline di 80 gr di prosciutto cotto, punte degli asparagi e pasta fino a esaurire gli ingredienti. Infine, coprite con l'altro cucchiaio di grana padano e fate cuocere in forno a 180° C per 30 minuti.