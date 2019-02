Tutto il profumo del mare in questo squisito primo piatto di pasta all'uovo con condimento di pesce dalle piacevoli note piccanti, perfetto pedr il menù delle feste. I maltagliati con pesce sono facili da preparare e molto gustosi, se vi piace a fine cottura potete unire nel sugo una scatola di fagioli borlotti pronti e trasformarlo in un piatto mare e monti.

Ingredienti per 4 persone

6 cucchiaio/i olio di oliva extravergine

pizzico/i peperoncino

1 rametto/i rosmarino

qb sale

2 cucchiaio/i pomodoro polpa

500 gr filetto di merluzzo

300 gr pasta all'uovo

500 gr mazzancolla

1 scalogno





Come preparare i maltagliati con pesce





1) Pulite il pesce. Lavate 500 gr di filetto di merluzzo e tagliatelo a pezzetti, lavate 500 gr di mazzancolle, a metà toglete solo il guscio, invece l'altra metà privatela della testa e incidete il dorso con un coltello per eliminare il filetto nero intestinale e taglaitele in 3 pezzetti.

2) Prendete una padella e appassite 1 scalogno lavato e tritato in 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, aggiungete poi le code, le mazzancolle intere e i pezzetti di merluzzo, fate cuocere per 3-4 minuti. Insaporite con le foglie tritate di 1 rametto di rosmarino, unite 2 cucchiai di polpa di pomodoro e un pizzico di peperoncino e lasciate cuocere per altroi 20 minuti.

3) Fate cuocere 300 gr di maltaglaiti in u a pentola di acqua bollente salata, scolatela al dente e conditela nella padella con il pesce. Servite subito decorando i piattti con una mazzancolla intera e qualche ago di rosmarino.