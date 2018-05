Il cous cous freddo vegetariano è un tripudio di gusto, freschezza e salute. Ricchissimo di verdure, questo primo piatto è una scelta perfetta sia per i pranzi e le cene in famiglia, sia come originale take away nei pranzi all'aperto o anche al mare

Ingredienti per 4 persone

2 cipollotto

150 gr cous cous precotto

2 cucchiai olio extravergine d'oliva

qb olive nere

1/2 peperone giallo

1 pomodoro

qb prezzemolo

1 limone

qb succo di limone

2 cucchiai menta

Come preparare il cous cous freddo vegetariano





1) Mettete 150 g di cous cous precotto in un'insalatiera, versateci sopra 0,5 l di acqua

calda leggermente salata, mescolate con una forchetta e lasciate riposare fino a far gionfiare il cous cous.

2) Scaldate 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva in un ampio tegame, unite il couscous e fatelo saltare per 3 minuti, sgranandolo con l'aiuto di un forchettone di legno. Quindi, toglietelo dal fuoco e fate raffreddare. Poi, mettetelo di nuovo nell'insalatiera pulita. Condite con un po' di olio crudo e il succo di 1/2 limone. Fate insaporire per 10 minuti.

3) Unite in una terrina 2 cipollotti, 1 pomodoro e 1/2 peperone giallo tagliati a cubetti, 2 cucchiai di menta e prezzemolo tritati, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Aggiungete il mix di verdure al cous cous, insieme a una manciata di olive nere. Fate riposare per 15 minuti.