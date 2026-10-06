Biscotti secchi dimenticati in dispensa e voglia improvvisa di cioccolato? Con questo budino furbo vi bastano 10 minuti di lavoro, un frullatore a immersione e un po’ di frigorifero.

Tre ingredienti principali, pochissime mosse e zero stress: il budino biscotti e cioccolato è il classico dolce che sembra “da pasticceria”, ma nasce da quello che avete già in cucina. Latte caldo, biscotti, cioccolato e il minipimer fanno tutto il lavoro sporco.

È un dessert al cucchiaio cremoso e compatto, ideale per il dopo cena, per la merenda dei bambini o come jolly quando arrivano ospiti dell’ultimo minuto. Il trucco è semplice: 10 minuti di lavoro attivo, il resto è riposo in frigo. Intanto voi potete dedicarvi al resto della cena, o semplicemente al divano.





Perché questo budino è il dessert furbo da 10 minuti

Prima buona notizia: vi servono solo ingredienti “da dispensa”. Biscotti secch tipo frollini o biscotti al cacao, latte (vaccino o vegetale) e cioccolato fondente. Se volete esagerare, un po’ di panna per la copertura, ma già la versione base è più che appagante.

Seconda buona notizia: niente forno e niente tecniche complicate. Il latte si scalda in pentola, si versa sui biscotti spezzati e sul cioccolato ridotto a pezzetti, poi si passa tutto con il frullatore a immersione. In pochi secondi ottenete una crema liscia, che in frigo si trasforma in un budino denso e vellutato.

È anche una perfetta ricetta “svuota dispensa”. Avanzi di biscotti tutti diversi? Vanno benissimo. Frollini al burro, integrali, al cacao: cambiano leggermente gusto e colore, ma il risultato resta goloso. L’unica accortezza è assaggiare il composto: se i biscotti sono poco dolci, potete aggiungere un cucchiaio di zucchero.

Dal punto di vista pratico, i tempi sono questi: circa 10 minuti per scaldare il latte, frullare e versare negli stampi; almeno 2 ore di frigorifero per far rassodare il budino di biscotti e cioccolato, meglio 3 o più se lo preparate in uno stampo unico grande.





Ingredienti e ricetta base, con le varianti più utili

Per 6 porzioni abbondanti di budino di biscotti al cioccolato potete partire da queste dosi indicative: 400 ml di latte, 200 g di biscotti (meglio se al cacao) e 200 g di cioccolato fondente al 70 per cento. Sono le proporzioni usate da molte ricette “furbe” di questo tipo: garantiscono una consistenza compatta ma cremosa.

Procedura rapida: scaldate il latte fin quasi al bollore. Spezzate i biscotti in una ciotola alta, aggiungete il cioccolato a pezzetti e versate sopra il latte caldo. Aspettate un minuto per far sciogliere il cioccolato, poi frullate con il minipimer fino a ottenere una crema liscia, senza briciole visibili. Versate subito in bicchieri o stampini leggermente inumiditi e passate in frigorifero.

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Come fa a rassodare senza amidi o gelatine aggiunte? Gli amidi già presenti nei biscotti, insieme ai grassi del cioccolato, formano una struttura che, raffreddandosi, si compatta. Da caldo il composto vi sembrerà sempre un po’ liquido, ma in frigo cambia completamente faccia.

Per chi vuole una versione ancora più “guidata”, si può usare un preparato per budino alla vaniglia: in questo caso si frullano biscotti e latte caldo, si aggiunge la polvere per budino e si porta a breve bollore mescolando. Il sapore sarà più vicino al budino tradizionale, con in più la nota di biscotto.

Capitolo intolleranze. Per un budino biscotti e cioccolato senza lattosio basta usare latte delattosato o una bevanda vegetale (soia, avena, mandorla) e scegliere cioccolato e biscotti certificati. Versione vegana? Stesso discorso, sostituendo il latte e usando biscotti senza ingredienti di origine animale. Per chi deve evitare il glutine, è sufficiente optare per biscotti gluten free.





Decorazioni, trucchi anti-errore e idee di servizio

La copertura più scenografica resta la ganache: scaldate 200 ml di panna fresca, toglietela dal fuoco e unite 100 g di cioccolato fondente tritato. Mescolate finché diventa liscia e lucida, lasciate intiepidire e versatela sul budino già freddo. Una mezz’ora di frigo e avrete una superficie lucida da manuale.

Per le decorazioni veloci bastano cacao amaro setacciato, scaglie di cioccolato, cocco rapé o biscotti sbriciolati. In estate funzionano benissimo lamponi e frutti di bosco freschi, in inverno arancia grattugiata e granella di nocciole. Se ci sono bambini a tavola, qualche confetto colorato o un ciuffo di panna montata fanno subito festa.

Qualche trucco salva-dessert. Se dopo il riposo il budino vi sembra ancora troppo morbido, lasciatelo in frigo almeno un’altra ora: spesso è solo una questione di tempo. Se invece è risultato troppo compatto, potete rimettere tutto in ciotola, aggiungere un po’ di latte caldo e frullare di nuovo, poi ripassare in frigo.

Per evitare grumi, il latte deve essere ben caldo e i biscotti ben imbevuti prima di frullare. Il minipimer va mosso dal basso verso l’alto, senza fretta, finché non vedete più puntini scuri o briciole.

Meglio monoporzioni o stampo unico? I bicchieri hanno il vantaggio di raffreddare più in fretta e di essere pronti da servire. Lo stampo unico è perfetto per i pranzi in famiglia: potete portare in tavola il budino di biscotti e cioccolato intero e tagliarlo a fette, come una mattonella cremosa.

Sul fronte organizzazione, gioca decisamente a vostro favore: si conserva in frigorifero ben coperto per 2-3 giorni, quindi potete prepararlo la sera prima e dimenticarvene fino al momento del dolce. Il risultato sarà ancora più compatto e il gusto di cioccolato, se possibile, ancora più intenso.