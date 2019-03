Un contorno sfizioso di verdura fritta, insaporito alla birra, ideale per accompagnare secondi di carne e di pesce. La verdura in tempura di birra è buonissima e facile da preparare, la pastella con la birra ne favorisce la croccantezza per un piatto di teneri bocconcini irresistibilmente buoni.

40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

2,5 dl birra

2 cipollotto

qb olio di arachidi

qb sale

1 uova

24 pomodorino ciliegia

350 gr farina 00

1 melanzana

300 gr zucca

8 zucchina con fiore





Come preparare le verdure in tempura di birra





1) Preparate la pastella. Mettete in una ciotola capiente 1 uovo e un pizzico di sale e sbattete con una frusta, aggiungendo a filo 2,5 dl di birra ghiacciata e 250 gr di farina 00 tutta in una volta, sempre mescolando e lasciate riposare in frigorifero per 30 minuti.

2) Lavate bene la verdura e asciugatela, lasciate il picciolo ai pomodorini, eliminate le foglie esterne ele radici del cipollotto e affettatelo, sbucciate 300 gr di zucca e tagliatela a fette sottili, tagliate la melanzana a rondelle di mezzo cm e separate i fiori dalle zucchine che taglierete a bastoncini.

3) Mettete la ciotola della pastella in una più grande piena di ghiaccio, così rimane fredda, mettete una padella colma d'olio di arachidi sul fuoco, mettete la restante farina inun piatto. Utilizzando una pinza intingete una verdura per volta, prima nella farina, poi nella pastella, e infine immergetela nell'olio caldo per 2-3 minuti, man mano scolatela e fatela sgocciolare su carta assorbente da cucina, insaporite con il sale e servite.