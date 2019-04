Delizioso contorno, la morbidezza della crema di ceci, in piacevole contrasto con la croccantezza del prosciutto, servito in un'originale bicchierino che dona un tocccco decorativop alla tavola. La crema di ceci con prosciutto e stracchino è facile da preparare, se volete velocizzare i tempi potete utilizzare i ceci in scatola. E' un piatto leggero e gustoso, perfetto da accompagnare a fette di pane integrale.

190 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

2 spicchio/i aglio

qb cannella

qb olio extravergine d'oliva

qb pepe in grani

100 gr rucola

qb sale

4 cucchiaio/i stracchino

1 cucchiaino/i pomodoro concentrato

150 gr prosciutto crudo

200 gr ceci secchi

2 chiodi di garofano

1 cipolla





Come preparare la crema di ceci con prosciutto e stracchino





1) Mettete 200 gr di ceci secchi in una bacinellina coperti di acqua fredda e lasciateli rinvenire per 1 notte.

2) Sciacquate bene i ceci e metteteli in una pentola con una cipolla forata con 2 chiodi di garofano, un cucchiaino di pepe in grani racchiusi in una garza, una stecca di cannella e uno spicchio d'aglio, coprite con abbondante acqua fredda e lasciate cuocere per 3 ore a fiamma bassa.

3) Prendete 150 gr di prosciutto crudo e tagliatelo a listerelle, poi fatelo rosolare in una padella senza condimento, fino a quando risulta croccante. Lavate 100 gr di rucola e scolatela bene nella centrifuga per l'insalata.

4) Quando i ceci sono teneri, lasciateli intiepidire in pentola, poi scolateli e frullateli con lo spicchio d'aglio rimasto, 1 cucchiaino di concentrato di pomodoro, un filo d'olio extravergine d'oliva, sale e pepe.

5) Prendete il purè di ceci e dividetelo in 4 ciotole, guarnite con qualche fettina di stracchino, il prosciutto crudo e la rucola. Servite subito.