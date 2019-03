Sfizioso contorno, leggero e saporito, le verdure crude mantengono tutte le loro proprietà e l'abbinamento con la salsa di acciughe è semplicemente perfetto. la ricetta del pinzimonio, è facile e veloce, non necessita di cottura ed è perfetto da portare in tavola nel periodo estivo per accompagnare secondi di carne o di pesce.