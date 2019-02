Un contorno leggero e sfizioso, che unisce tenere verdurine con pancetta croccante, assolutamente piacevole al palato è il piatto perfetto per accompagnare secondi di carne. I piselli e pancetta in padella sono facili e veloci da preparare, ideali per il pranzo di ogni giorno. Se non siete amanti dell'aglio potete modificare la ricetta, tagliando a metà lo spicchio d'aglio e toglierlo appena il burro si è insaporito.