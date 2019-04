Cremoso e soffice questo antipasto interamente di verdura è piacevole al palato, arricchito dalle nocciole e servito in maniera originale, da gustare su foglioline di insalata cruda. Il patè di carote rosse è facileda preparare, vegetariano e leggero, senza grassi da gustare in ogni occasione.

Ingredienti per 6 persone

3 cucchiaio/i aceto rosso

1 cipollotto rosso

15 grissino

2 cucchiaio/i maionese

60 gr nocciole

qb olio di oliva extravergine

qb sale

qb pepe

1 mazzo/i insalata belga

1 mazzo/i insalata trevisana

180 gr barbabietola rossa





Come preparare il patè di carote rosse





1) Prendete 1 barbabietola rossa al vapore da 180 gr, sbucciatella e tagliaela a tocchetti. Sbucciate un cipollotto rosso, tritatelo e mettelo a bagno in una ciotola con 3 cucchiai di aceto rosso. Spezzettate grossolanamente 60 gr di nocciole e lavate bene le foglie di un insalata trevisana e un'insalata belga.

2) Tritate nel mixer la barbabietola, le nocciole e e il cipollotto, una presa di sale e 2 cucchiai di acqua. Quando il composto sarà cremoso, aggiungete 2 cucchiai di maionese e 1/2 cucchiaio di olio extravergine d'oliva e insaporite con aceto, sale e pepe.

3) Mettete il patè a riposare in frigo per qualche ora e servitelo con i grissini e le foglie di inslata da utilizzare come cucchiai.