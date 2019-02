La cicoria è una verdura molto saporita e leggermente amarognola, perfetta per creare gustosi contorni, come l'insalata di cicoria matta, l'accostamento delle scaglie di formaggio e la salsina la rendono ricca e originale. E' semplice da fare, non richiede cottura si serve a crudo, mantiene così tutte le sue proprietà ed è pronta in poco più di mezz'ora.