Sfiziosissimo contorno di verdura, insaporito dal gorgonzola è il piatto perfetto per accompagnare secondi di carne. Le coste gratinate sono facilissime da preparare e pronte in solo mezz'ora, sono molto saporite e la cottura al forno permette di creare una croccante superficie, ottima al palato.

30 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

qb burro

4 gambo/i coste

100 gr gorgonzola

qb grana

qb pangrattato





Come preparare le coste gratinate





1) Mettete una pentola d'acqua a bollire sul fuoco.

2) Nel frattempo prendete 4 gambi di coste e eliminate le foglie dai gambi, togliete i filamente dalla parte bianca, tagliateli a losanghe e lavateli molto bene sotto l'acqua corrente.

3) Immergete i gambi di costa nell'acqua bollente e lasciateli lessare per 10 minuti, scolatele e adagiatele in una pirofila da forno. Fate fondere in un pentolino un bel pezzo di burro e taglate il gorgonzola a pezzetti.

4) Guarnite le coste con gorgonzola, grana grattugiato e burro fuso, proseguite così a strati, terminando con pangrattato e ungete con un filo d'olio. Infornate poi la pirofila nel forno caldo a 180°C e lasciate cuocere per 15 minuti. Togliete dal forno, lasciate intiepidire e servite.