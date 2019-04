Sfiziose verdure cotte al forno, arricchite dal prosciutto cotto e la provola, ideali da servire per accompagnare secondi di carne. Le carote filanti al formaggio sono facili da fare e cotte al forno, sono molto saporite e leggere. Se desiderate conservare questo piatto e consumarlo in un secondo momento, potete surgelarlo per 2 mesi e cuocerlo in forno per 15 minuti, prima di servirlo.

50 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

100 gr burro

qb sale

qb pepe

1 dl vino bianco

100 gr prosciutto cotto

60 gr provola

2 carota

6 scalogno

2 mazzo/i sedano





Come preparare le carote filanti al formaggio





1) Lavate le costole di 2 mazzi di sedano, eliminate i filamenti ne tagliateli a bastoncini, sbucciate 6 scalogni e divideteli a metà nel senso della lunghezza. Prendete 1 fetta di prosciutto cotto da 100 gr e tagliatela a dadini. Sbucciate, spuntate e lavate 2 carote, grattugiatele poi in una ciotola e uniteci 60 gr di provola a dadini.

2) Mettete sul fuoco una padella con 60 gr di burro e fate rosolare il sedano e gli scalogni, unite 4 dl di acqua, insaporite con sale e pepe e lasciate cuocere a fiamma moderata per 20 minuti circa.

3) Prendete una teglia e a strati alternati metteteci il sedano, gli scalogni e il prosciutto e continuate fino a terminare gli ingredienti.

4) Preriscaldate il forno a 210°C. Rimettete la padella in cui hanno cotto le verdure sul fuoco, unite 1 dl di vino bianco e create una salsa cremoso discrostando il fondo, mettete una presa di sale, mescolate e versatela nella teglia. Terminate con le carote e la provola, il restante burro a fiocchetti e infornate per 6 minuti, poi per altri 5 minuti sotto il grill.

5) Togliete la teglia dal forno e servite subito.