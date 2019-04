Un contorno semplice e leggero di verdure, da poter abbinare a tutti i tipi di secondi piatti. Le carote al forno gratinate, sono facili da fare e pronte in solo mezz'ora, le potete serrvire in ogni occasione, la loro particolarità è la superficie croccante, aromatica,che le riveste, donando al piatto un sapore unico.

30 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

500 gr carote

1 scalogno

500 gr bietole

1 spicchio/i aglio

40 gr pangrattato

40 gr grana padano grattugiato

2 rametto/i timo

qb olio di oliva extravergine

qb sale

qb pepe





Come preparare le carote al forno gratinate





1) Sbucciate, spuntate e lavate 500 gr di carote, tagliatele a bastoncino e fatele cuocere a vapore per 5 minuti, mettetele in una ciotola econditelle con un filo di olio di oliva extravergine, sale e pepe, poi unite 1 spicchio di aglio sbucciato e tritate, mescolate e fate insaporire.

2) Sbucciate e tritate 1 scalogno, mettetelo a imbiondire in una padella con 3 cucchiai di olio, nel frattempo lavate 500 gr di bietole, mettetele in padella, coprite con il coperchio e fatele cuocere a fiamma moderata per 5 minuti.

3) Preparate un composto in una scodella con 40 gr di pangrattato, 40 gr di grana padano grattugiato, le foglioline di 2 rametti di timo e 5 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Mescolate bene e tenetelo da parte.

4) Preriscaldate il forno a 200°C. Prendete una pirofila, ricopritela con le bietole e unite le carote, cospargete con il composto aromatico e infornate per 10 minuti, quando la superficie sarà dorata estraete la pirofila dal forno e servite subito.