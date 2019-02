Solitamente la tartare è un piatto freddo, preparato con carne cruda, o pesce, marinata. La Tartare di melanzane al forno di Grazia è invece un piatto vegetariano: polpa di melanzana cotta al forno arricchita e insaporita con pomodori, capperi e timo! È un antipasto freddo, leggero e appetitoso e soprattutto economico. L’impiattamento scenografico della tartare di melanzane al forno la rende perfetta per ogni circostanza, dal pranzo di famiglia elegante e raffinato a una cena estiva con amici. Se amate le melanzane, non lasciatevi sfuggire questa ricetta, conquisterà voi e i vostri ospiti in un solo boccone!

Come preparare la tartare di melanzane al forno

1) Preparate gli ingredienti. Lavate e asciugate 2 melanzane, avvolgetele singolarmente in un foglio di alluminio e cuocetele in forno caldo a 180°C per circa 35 minuti. Intanto scottate 2 pomodori in acqua bollente per 1-2 minuti, pelateli e tagliateli a cubetti dopo aver eliminato i semi.

2) Preparate la tartare di melanzane. Sfornate le melanzane, dividetele a metà e estraete la polpa, tagliatela a pezzetti e metteteli in una ciotola. Unite i pomodori, 2 cucchiai di capperi, timo fresco a piacere, 4-5 cucchiai di olio extravergine di oliva e 1 presa di sale; mescolate con cura.

3) Completate. Appoggiate un coppapasta rotondo sul piatto da portata, inserite il composto, livellate bene la superficie pressando un po’ e sformate sollevando lo stampo delicatamente. Formate allo stesso modo gli altri cilindretti. Condite con un filo di olio extravergine di oliva e servite la vostra tartare di melanzane al forno.