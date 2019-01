L'antipasto ideale per un incontro a due. Le ostriche al pepe e limone sono semplicissime da preparare e perfette per il menu afrodisiaco di San Valentino. La ricetta punta tutto sulla qualità e la freschezza della materia prima, in questo caso l'ostrica. Le sue proprietà afrodisiache sono riconosciute e vengono esaltate dall'abbinamento con lo Champagne. Un antipasto perfetto per gustare un menu interamente a base di pesce



30 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

24 ostriche

qb pepe

2 limone scorza

6 limone succo conservato

80 gr zucchero

Come preparare le ostriche al pepe e limone







1) Versate 80 gr di zucchero in una pentola insieme a 2,5 dl di acqua, mettete sul fuoco ora. Lasciate sobbollire questo sciroppo per 2 minuti e poi fate intepidire il tutto.

2) Aggiungete ora il succo filtrato di 4 limoni, lasciate raffreddare. Mettete il composto ottenuto in un contenitore basso e largo, meglio se in acciaio. Fate congelare per alcune ore, mescolando ogni tanto e staccando il ghiaccio dalle pareti con una spatola.

3) Lavate quindi 2 limoni non trattati, riducete a striscioline la scorza gialla e ricavatene il succo. Lavate ora 24 ostriche freschissime e apritele in modo da conservare il liquido contenuto nella valva.

4) Servite immediatamente le ostriche sul letto di granita, appena tolta dal freezer. Il tutto con una spruzzata di succo di limone, pepe macinato e striscioline di scorza.