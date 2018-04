Un tradizionale antipasto e uno dei modi più sfiziosi per cucinare i fiori di zucca. Inoltre i fiori di zucca fritti sono semplici da preparare, facendo attenzione alle regole d'oro per la frittura. Deliziosi anche come aperitivo insieme a una birra fredda

90 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

70 gr farina

12 fiori di zucca

8 foglie basilico

2 dl birra chiara

Come preparare i fiori di zucca fritti





1) Togliete a 12 fiori zucca le foglie verdi laterali e il pistillo. Ma non lavateli. Dunque, in una ciotola mettete 70 gr di farina con 2 dl di birra chiara molto fredda. Amalgamate alla perfezione per ottenere una pastella liscia.

2) Immergete ciascun fiore di zucca in questa pastella, ricoprendolo del tutto. Dunque friggeteli in abbondante olio extravergine d'oliva in ebollizione. Scolate i fiori quando saranno dorati, su carta assorbente da cucina o carta per fritti. Aggiustate di sale e serviteli con 8 foglie di basilico fresco.