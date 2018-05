Un antipasto golosissimo, il classico cartoccio da gustare anche in piedi insieme agli amici. I fiori di zucca alla romana ripieni e fritti sono una vera estasi per chi ama gli stuzzichini. Ottimi anche per accompagnare un aperitivo. Da provare con una birra artigianale fredda

40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

20 fiori di zucca

5 acciughe

2 mozzarelle

150 gr farina

qb acqua minerale frizzante

2 albume

qb aceto

qb olio extravergine d'oliva

qb olio di semi di arachidi

qb sale

qb pepe

Come preparare i fiori di zucca alla romana ripieni e fritti





1) Tagliate 2 mozzarelle a rondelle di 1 cm di spessore e poi riducetele a listarelle. Fatele sgocciolare su carta da cucina per 2 ore. Sciacquate poi delicatamente 20 fiori di zucca e lasciateli asciugare su carta da cucina. Mettete un colino nel lavello e dissalate bene 5 acciughe. Togliete la lisca ed eliminate gli scarti. Mettete, poi, in ammollo i 10 filetti in acqua e aceto per circa 5 minuti. Sgocciolateli, asciugateli e tagliateli a metà per la larghezza.

2) Mettete 150 gr di farina in ciotola capiente, unite sale, pepe e 1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva e versate poi a filo 2 dl di acqua frizzante molto fredda, lavorando bene con una frusta. Quindi, montate a neve 2 albumi insieme a un pochino di sale, usando la frusta elettrica. Unite gli albumi montati alla pastella, incorporando dal basso verso l'alto.

3) Mettete all'interno dei fiori di zucca i 1/2 filetti di acciuga e la mozzarella. Scaldate, poi, abbondante olio di semi di arachidi. Prendete un fiore di zucca alla volta dal verso del picciolo, arrotolate la punta per sigillarlo, immergetelo nella pastella e poi friggetelo nell'olio bollente. Friggete pochi fiori alla volta, sgocciolateli e fateli asciugare su carta da cucina o per fritti. Salate e pepate.