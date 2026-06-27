Ventilatore acceso tutto il giorno durante le giornate più calde? La paura di una bolletta salata è comune, ma la realtà potrebbe sorprendervi. Ecco quanto consuma davvero un ventilatore acceso 24 ore su 24 e perché il costo è molto più basso di quanto immaginate.

L’anticiclone vi ha già fatto instaurare un rapporto stabile con il vostro ventilatore? Magari è fisso in salotto, acceso mattina e sera, e qualcuno in famiglia ha già lanciato la frase: «Così la bolletta ci ammazza».

La realtà è molto meno drammatica. Un ventilatore domestico, anche lasciato acceso 24 ore su 24 nei giorni di caldo estremo, incide in bolletta molto meno di quanto pensiate. L’ordine di grandezza è quello dei centesimi, non delle decine di euro, e i numeri lo dimostrano.

La risposta veloce: quanto costa il ventilatore acceso tutto il giorno

Partiamo dal caso tipo: un ventilatore a piantana da 50 watt, il classico in camera o in soggiorno. Usando un prezzo medio “tutto compreso” dell’energia elettrica di circa 0,26 €/kWh, in linea con le medie ARERA per il 2026, il conto è semplice.

Se resta acceso 24 ore consuma circa 1,2 kWh. Tradotto in euro significa poco più di 0,30 centesimi al giorno. Una settimana intera di caldo con il ventilatore sempre in funzione vi costa sui 2,2 euro.

Se invece lo usate 15 ore al giorno, ad esempio da metà mattina fino a notte, restate intorno a 0,20 euro al giorno e a meno di 6 euro per un mese intero. Un caffè al bar oggi costa di più di una giornata intera di aria in movimento.

Da watt a euro: come leggere consumi e bolletta

Per capire da dove arrivano questi numeri basta tenere a mente due dati. Il primo è la potenza del ventilatore, espressa in watt. I modelli da tavolo vanno di solito fra 25 e 40 watt, quelli a piantana fra 40 e 70 watt, i più potenti difficilmente superano i 90 watt.

Il secondo è la formula dei consumi: kWh = watt × ore / 1.000. Un ventilatore da 50 watt acceso 10 ore consuma quindi 0,5 kWh. Se il vostro kWh tutto incluso costa ad esempio 0,26 euro, moltiplicate 0,5 × 0,26: ecco 0,13 euro.

In bolletta trovate varie voci, ma il prezzo che vi interessa è quello finale per kWh, che comprende materia energia, trasporto, oneri di sistema e IVA. È questo valore, non il numerino in offerta visto nella pubblicità, che dovreste prendere come riferimento per i vostri conti.

Esempi reali: notte tropicale, settimana di caldo e mese intero

Immaginate una notte tropicale tipica. Con un ventilatore da 45 watt acceso per 8 ore, il consumo è di circa 0,36 kWh. A 0,25–0,30 €/kWh significa fra 0,09 e 0,11 euro per dormire senza sciogliersi. Anche scegliendo un modello più potente da 70 watt, restate sotto i 20 centesimi per l’intera notte.

Allargando lo sguardo alle famose “24 ore su 24”, un ventilatore medio da 50 watt si ferma intorno a 1,2 kWh al giorno, cioè 0,30–0,32 euro. Un modello più piccolo da 30 watt scende a circa 0,18 euro, uno da 70 watt si aggira sui 0,40–0,45 euro.

Su una settimana di caldo duro e puro, il ventilatore sempre acceso vi porta via tra 2 e 3 euro. Su un mese intero, con un utilizzo realistico di 8 ore al giorno, i conti dei vari studi sui consumi parlano di circa 3 euro totali per un apparecchio da 50 watt. Anche spingendovi a 15 ore al giorno, restate sotto i 6 euro.

Ventilatore vs condizionatore, falsi miti e vero risparmio

Il confronto con il condizionatore chiarisce perché il ventilatore è l’alleato più economico contro l’afa. Un climatizzatore domestico tradizionale assorbe in genere tra 700 e 1.000 watt. A parità di ore, consuma quindi 10-20 volte più energia di un ventilatore.

Se usate per 6 ore un condizionatore da 1.000 watt, il consumo è di 6 kWh, quindi circa 1,5–1,6 euro al giorno. Nello stesso tempo un ventilatore da 50 watt si ferma a 0,3 kWh, cioè meno di 10 centesimi. Su un mese estivo il climatizzatore può aggiungere decine di euro alla bolletta, il ventilatore solo pochi spiccioli.

Questo non significa demonizzare l’aria condizionata: nelle giornate oltre i 35 gradi, in case molto esposte o con persone fragili, il clima è spesso necessario. Ma sapere che il ventilatore consuma così poco aiuta a usarlo molto di più, e il condizionatore solo quando serve davvero, magari abbinandoli per distribuire meglio il fresco.

Restano alcuni falsi miti da archiviare. Il ventilatore non abbassa la temperatura della stanza, rende più sopportabile il caldo perché l’aria in movimento aiuta il sudore a evaporare più in fretta. Per questo lasciarlo acceso in una stanza vuota è uno spreco: rinfresca i corpi, non le pareti.

In compenso, potete potenziarne l’effetto senza consumare un solo watt in più. Una bottiglia d’acqua congelata o una ciotola di ghiaccio davanti alle pale raffreddano leggermente il flusso d’aria. Un lenzuolo appena umido vicino alla finestra aperta amplifica la sensazione di fresco, purché non trasformiate la camera in una giungla umida.

La vera leva di risparmio resta però il prezzo del kWh che pagate. Come ricordano gli analisti del settore energia, il ventilatore incide pochissimo sulla bolletta estiva: la differenza la fanno la tariffa luce scelta e l’uso del condizionatore. Ha molto più senso verificare quanto state pagando davvero il kWh e, se è alto rispetto alle medie di mercato, valutare un cambio offerta, piuttosto che litigare in famiglia per tenere spento il ventilatore.