Un semplice foglio di carta stagnola può davvero aiutare a mantenere la casa più fresca durante le ondate di caldo? Il trucco diventato virale nel Regno Unito promette di ridurre il calore che entra dalle finestre, ma è davvero efficace anche nelle abitazioni italiane?

Questa settimana nel Regno Unito si preparano ad arrivare fino a 38 gradi, con allerta rossa del Met Office su Londra e buona parte del Paese. I giornali mostrano case “impacchettate” e il consiglio è tanto semplice quanto curioso: coprire le finestre con la carta stagnola.

Il quotidiano britannico The Mirror racconta che British Gas sta suggerendo ai cittadini di usare rotoli di alluminio da cucina o pellicole riflettenti per schermare il sole. Un trucco low cost che sta facendo il giro dei social. La domanda, molto concreta, è: può funzionare anche nelle nostre case italiane, alle prese con ondate di caldo sempre più aggressive?

Cosa succede in UK e perché parlano tutti di carta stagnola alle finestre

Secondo The Mirror, con l’ondata di caldo di fine giugno 2026 il Regno Unito rischia temperature tipiche di un agosto romano. Per proteggere soprattutto anziani e persone fragili, le autorità mettono in guardia sui rischi per la salute: l’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che le ondate di calore sono tra i fenomeni meteo più pericolosi in Europa.

In questo contesto entra in scena British Gas. L’ingegnera Jessica Rawstron, specialista di smart energy, spiega che le pellicole riflettenti per vetri possono ridurre calore e abbagliamento “fino al 99%”, perché respingono i raggi del sole prima che entrino in casa. Adam Pawson, responsabile digitale dell’azienda di serramenti Safestyle, aggiunge che il trucco funziona meglio quando il materiale riflettente è applicato all’esterno del vetro.

Come funziona davvero la carta stagnola sulle finestre

Quando il sole batte su una finestra, il vetro lascia passare la radiazione solare e poi trattiene parte del calore dentro la stanza: è il classico effetto serra. Il risultato lo conoscete: salotto trasformato in serra tropicale dalle 15 in poi, soprattutto se non ci sono tapparelle o persiane.

La carta stagnola non “raffredda” l’aria in senso stretto, ma fa una cosa molto furba: riflette una quota importante dei raggi solari prima che attraversino il vetro. Più superficie lucida rivolgete verso l’esterno, più radiazione viene rimandata indietro. Le pellicole solari professionali dichiarano valori indicativi come il 99% dei raggi UV bloccati e fino all’85% del calore solare ridotto. La stagnola da cucina lavora sullo stesso principio, anche se in modo più grossolano e meno duraturo.

Guida pratica: dove, come e quando usare la carta stagnola

Per avere un effetto sensato non serve ricoprire tutta casa. Concentratevi sulle finestre più esposte: quelle a sud e a ovest, i piani alti, le grandi vetrate senza ombreggiamento esterno. Nelle camere da letto può essere un alleato interessante, perché abbassa la temperatura e oscura meglio della classica tenda.

Questione chiave: lato lucido verso l’esterno. Diversi siti italiani che parlano di questo trucco concordano su questo punto. In pratica: tagliate fogli di stagnola leggermente più grandi del vetro, appoggiateli alla superficie e fissate i bordi con del nastro di carta, che si rimuove senza rovinare il telaio. Evitate di sigillare completamente i bordi, per non intrappolare troppa umidità tra vetro e alluminio. Prima di lanciarsi su tutta la facciata, meglio fare una prova su una sola finestra e verificare la differenza di comfort dopo qualche ora di sole.

Rischi, limiti e cosa valutare prima di “impacchettare” i vetri

Gli installatori di pellicole solari avvertono da anni su un punto tecnico: nei vetri doppi o basso emissivi, se il materiale riflettente è applicato solo all’interno, il calore può accumularsi nello strato esterno e creare stress termico. In casi estremi il vetro può creparsi. Per questo, nei sistemi professionali, la pellicola si posa quasi sempre sul lato esterno.

C’è poi il tema condensa. Se chiudete troppo il serramento con strati di carta stagnola e nastro, l’umidità non riesce a disperdersi. Nel tempo possono comparire muffe sugli infissi, soprattutto se sono in legno. Ultimo, ma non ultimo: l’estetica. In Italia molti regolamenti condominiali e alcune norme comunali sul decoro vietano di modificare in modo evidente l’aspetto della facciata. Prima di trasformare il palazzo in una navicella spaziale argentata, conviene dare un’occhiata al regolamento di condominio o chiedere all’amministratore.

Carta stagnola o pellicole solari? E le altre alternative “furbe” alle finestre

La carta stagnola ha dei pro chiari: costa pochissimo, si trova ovunque, si mette e si toglie in pochi minuti. È perfetta come soluzione d’emergenza durante un’ondata di caldo particolarmente intensa o in una casa in affitto dove non potete fare lavori.

Di contro, è poco elegante, oscura moltissimo e non dura a lungo. Le pellicole solari per finestre sono più costose e richiedono un’installazione accurata, ma offrono una schermatura molto più omogenea, proteggono davvero dagli UV e mantengono un minimo di luce naturale. Per chi vive al piano alto, esposto tutto il giorno, può essere un investimento intelligente in termini di comfort e bollette.

In ogni caso, la gestione delle finestre resta decisiva. I bollettini sul caldo del Ministero della Salute consigliano di tenere chiuse tapparelle e tende nelle ore centrali sulle facciate esposte, e di arieggiare solo la sera tardi o al mattino presto, creando correnti d’aria tra lati opposti della casa. Abbinare questi accorgimenti a un uso mirato della carta stagnola nelle stanze critiche può rendere l’ondata di caldo un po’ più sopportabile, anche senza climatizzatore.