Il trasloco è tra le principali fonti di stress, come ricorda l’OMS, ma con il giusto metodo potete affrontarlo senza ansia. In questa guida trovate 3 mosse pratiche per organizzarvi al meglio e trasformare il cambio casa in un nuovo inizio.

Lo stress da trasloco viene spesso paragonato a quello di un matrimonio o di un cambio di lavoro. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che i grandi passaggi di vita sono tra le principali fonti di stress, ma con un po’ di metodo il trasloco può diventare un inizio, non un incubo.

La casa non è solo “una scatola per abitare”: come sottolinea Marina Moioli, autrice de L’arte di traslocare, ha una forte valenza emozionale. Per questo una buona organizzazione non serve solo a non perdere i bicchieri, ma a non perdere pezzi di voi. Qui trovate una guida pratica per un trasloco senza stress, in tre mosse realistiche.

Prima di tutto: mindset, decluttering e tempi reali

Prima regola: non portare tutto. Prima di impacchettare, fate decluttering stanza per stanza. Create quattro categorie chiare: tenere, donare, vendere, riciclare. Per gli elettrodomestici rotti seguite le regole del vostro comune per i rifiuti elettronici (RAEE). Ogni oggetto eliminato è una scatola in meno da sollevare.

Con gli oggetti che vi emozionano siate selettivi ma gentili. Tenete ciò che racconta davvero chi siete oggi, non solo chi eravate dieci anni fa. Con i bambini la regola cambia: Ludovica Amat, autrice de Il trasloco felice: manuale di sopravvivenza, consiglia di non buttare nulla di loro senza coinvolgerli. Devono sentire che il trasloco è un’aggiunta, non una perdita.

Poi il tema tempo. La stessa Amat suggerisce tre fasi: circa tre mesi di weekend per preparare e ridurre, da tre giorni a una settimana a tempo pieno per il trasferimento, una-due settimane per sistemare. In pratica, fissata la data, contate almeno otto-dodici settimane a ritroso e segnate sul vostro quaderno cosa fare ogni weekend.

Già, il quaderno. Niente note disperse sullo smartphone: durante il trasloco la vecchia carta è imbattibile. Usatelo come diario di bordo con tre sezioni: lista delle cose da fare, numeri utili (ditta, amici reclutati, idraulico, amministratore, vigili per eventuale permesso di occupazione suolo) e futuro inventario delle scatole.

Infine la burocrazia: preparate in anticipo il cambio di residenza, la voltura o l’attivazione di luce, gas, acqua e internet, l’aggiornamento di banca, assicurazioni, medico di base, abbonamenti. Fatto ora, non ci penserete mentre cercate i piatti.

Scatole intelligenti e kit di sopravvivenza

Quando iniziate a inscatolare, ricordate la regola d’oro della personal organizer Elena Dossi: una scatola, una categoria. Vestiti invernali tutti insieme, libri tutti insieme, giochi da tavolo tutti insieme. Gli scatoloni “mix” con un po’ di tutto vi faranno impazzire nella nuova casa.

Scegliete scatole robuste, non troppo grandi, e non superate i 15 chili circa, come suggeriscono molte guide specializzate, per salvare schiena e umore. Per piatti e bicchieri esistono scatole con divisori, ma potete usare anche asciugamani e strofinacci come imbottitura. Per ridurre gli scatoloni chiedete in prestito trolley e valigie: perfetti per biancheria, libri, vestiti.

L’organizzazione passa dalle etichette. Sul fianco di ogni scatola scrivete contenuto e stanza di destinazione. Aggiungete un colore per ogni ambiente (giallo cucina, blu camera, verde cameretta…) e un numero progressivo. L’ultima scatola di ogni categoria avrà un asterisco: “Armadio - vestiti - 4”. Così saprete subito se manca qualcosa sul camion.

Preparate poi un vero kit di sopravvivenza per il giorno del trasloco: forbici, nastro adesivo, pennarello indelebile, disinfettante e cerotti, caricabatterie e power bank, borraccia piena, qualche dolcetto per il calo di zuccheri, piccoli farmaci di base, chiavi vecchia e nuova casa. Tenetelo in uno zaino sempre con voi.

Accanto al kit giornaliero organizzate una scatola o valigia “prima notte”. Dentro: lenzuola, pigiami, un cambio per tutti, beauty con prodotti essenziali, asciugamani, un rotolo di carta igienica, sapone per piatti e qualche stoviglia. Se avete figli, aggiungete peluche e libro preferito. Segnatela con un enorme cuore e portatela in auto, non sul furgone.

Giorno del trasloco e primi 15 giorni in casa nuova

Arriva il giorno X. Qui serve più regia che forza bruta. Mettete una playlist che vi faccia sorridere (il brano “Traslocando” di Ivano Fossati è perfetto) e alternate compiti pesanti e leggeri: un armadio intero, poi solo due cassetti; una stanza intera, poi una pausa con il kit di sopravvivenza.

Se i bambini sono piccoli, mandarli dai nonni può essere una salvezza per tutti. Ma non fate sparire i loro oggetti durante la loro assenza: ritrovare subito nella nuova casa lo stesso peluche sul letto riduce tantissimo la sensazione di sradicamento. Se restano con voi, affidate loro una mini scatola di cose “importantissime” da sistemare per prime.

Valutate anche quanto fare da soli e quanto delegare a una ditta di traslochi. Se avete molti mobili, piani alti, scale strette o una lunga distanza, i professionisti possono essere la vera scelta no stress. Chiedete più preventivi scritti e chiari, verificando cosa è incluso: imballaggio, smontaggio e rimontaggio mobili, eventuali permessi, assicurazione.

Nelle prime 48 ore concentratevi su tre obiettivi: dove dormite, cosa mangiate, come vi lavate. Prima montate i letti e aprite la scatola “prima notte”, poi rendete minimamente operativi cucina e bagno. Solo dopo passate a armadi, librerie e decorazioni. Numeri ed etichette vi guideranno senza crisi di nervi.

Se la casa nuova è più piccola, entrano in gioco i trucchi delle personal organizer. Piegate magliette, pigiami e tessili in verticale nei cassetti per vedere tutto a colpo d’occhio. Usate scatole impilabili con apertura frontale, meglio se trasparenti, per pensili e ripostigli. Impilate le pentole con dischi di feltro tra una e l’altra per non rovinarle.

Per libreria e scaffali scattate qualche foto prima del trasloco, suddividendo idealmente in comparti. Nella casa nuova ricostruirete l’ordine familiare senza doverci pensare troppo. E, man mano che ogni scatola si svuota, anche il livello di stress scende: resta solo il piacere di abitare un luogo che parla davvero di voi.