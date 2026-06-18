Con l’arrivo dell’estate molti si chiedono se sia meglio togliere i tappeti o lasciarli in casa. La risposta dipende da materiali, comfort, allergie e microclima domestico. Ecco quando conviene conservarli, quando riporli e la soluzione che unisce estetica e praticità.

Quando arriva il caldo e si spalancano le finestre, in molte case italiane parte lo stesso rituale: via coperte, via piumoni, e i tappeti? Qui le scuole di pensiero si dividono. C’è chi li arrotola senza pensarci due volte e chi li difende a oltranza, convinta che senza il tappeto il salotto perda metà del suo fascino.

Il mito di fondo è chiaro: “il tappeto scalda la stanza”. In realtà la risposta è meno netta. Dipende da che tappeto avete, da come è fatta la casa e da come vivete gli spazi in estate. Proviamo a mettere ordine: quando ha senso lasciarli, quando è meglio toglierli e qual è la terza via, molto più furba, dei tappeti estivi.

I tappeti scaldano davvero? Cosa succede al microclima di casa

Dal punto di vista fisico, un tappeto funziona come uno strato isolante tra il piede e il pavimento. Le fibre naturali come lana e cotone non “producono” calore, ma rallentano gli scambi termici. Diversi studi sul comfort abitativo mostrano che questo isolamento aiuta a mantenere più stabile la temperatura superficiale, sia in inverno sia in estate.

Tradotto: se avete un pavimento in marmo o gres che prende il sole del pomeriggio, il tappeto può evitare l’effetto “piastra rovente” sotto i piedi. Se invece tenete molto alta l’aria condizionata, impedisce il classico shock piede-caldo / pavimento-ghiaccio e rende più piacevole camminare scalze. In molti casi il tappeto rende il microclima percepito più equilibrato, non il contrario.

Poi c’è tutto il tema comfort: i tappeti assorbono il rumore, fondamentale in appartamento, e riducono il rischio di scivolate, soprattutto con bambini e anziani. Proteggono parquet e pavimenti delicati da graffi, sedie, giochi. Se vivete molto la zona giorno, avete un open space e magari niente tapparelle, tenere un tappeto leggero anche d’estate può essere un alleato, non un nemico.

Quando conviene togliere i tappeti in estate (e come farlo bene)

Ci sono però situazioni in cui rimuoverli è una scelta sensata. La prima riguarda i tappeti pesanti o molto pregiati: grandi tappeti in lana spessa, pezzi artigianali o persiani. Il caldo, la luce diretta e l’umidità possono stressare le fibre, sbiadire i colori, favorire tarme e parassiti. In questi casi ha senso farli lavare a fondo in primavera e riporli fino all’autunno, soprattutto se la stanza in cui si trovano è molto soleggiata o poco vissuta nei mesi caldi.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la gestione della polvere di casa è cruciale per chi soffre di allergie o asma. In estate, tra finestre aperte e pollini, i tappeti a pelo lungo diventano un vero serbatoio di particelle. Se in famiglia ci sono allergici o animali domestici che perdono pelo, togliere i tappeti più “pelosi” o sostituirli con modelli a vello corto e facilmente lavabili può fare la differenza. Altro motivo legittimo per eliminarli temporaneamente è la voglia di leggerezza visiva: in un bilocale già pieno di mobili, o in una casa al mare, liberare il pavimento dà subito un’aria più fresca e ariosa.

Se decidete di riporli, la conservazione è fondamentale. Mai mettere via un tappeto sporco: prima passate l’aspirapolvere delicatamente nel verso del vello e trattate le eventuali macchie. Per i pezzi importanti, meglio un lavaggio professionale. Poi arrotolatelo (non piegatelo), fissandolo con nastri morbidi, e sistematelo in orizzontale in un ambiente asciutto e non troppo caldo. Niente cantine umide, niente soffitte roventi. Avvolgetelo in un telo traspirante, non in plastica ermetica, per evitare muffe e cattivi odori.

Tenerli, toglierli o sostituirli? La terza via dei tappeti estivi

Esiste però una soluzione che mette d’accordo quasi tutte: avere un piccolo “guardaroba” di tappeti, con modelli invernali e tappeti estivi più leggeri. Per l’estate funzionano bene cotone, lino, canapa, iuta e i moderni tappeti in vinile. Cotone e lino sono morbidi, lavabili e piacevoli sotto i piedi nudi; canapa e iuta hanno un aspetto naturale e boho, anche se sono un po’ meno soffici; il vinile è ultra pratico in cucine e ingressi, perché si pulisce con un colpo di straccio.

Anche i colori fanno moltissimo. Toni chiari e polverosi come beige, ghiaccio, sabbia, grigio chiaro, azzurro o rosa cipria riflettono la luce, alleggeriscono visivamente gli ambienti e non creano quell’effetto “coperta” dei tappeti scuri e molto pieni. Meglio pattern leggeri, righe sottili, geometrie dilatate, magari su fondo neutro. E un vello corto o un intreccio piatto: più semplice da aspirare spesso, meno polvere intrappolata.

Non dimenticate gli spazi esterni. Balconi, terrazze e verande in estate diventano la vera zona giorno, e un tappeto da esterno cambia tutto: definisce l’angolo relax, scalda l’atmosfera e protegge il pavimento. I modelli in fibre sintetiche resistenti all’acqua e al sole si lavano con una passata di tubo e sono perfetti anche in caso di temporale improvviso. Le fibre naturali come bambù, juta o sisal stanno benissimo in portici coperti e logge, purché non prendano pioggia diretta. Alcuni tappeti “da esterno” stanno benissimo anche in salotto in inverno: se scegliete fantasie neutre e materiali piacevoli al tatto, un unico pezzo può seguirvi dentro e fuori per tutto l’anno. In fondo, la scelta tra tenere o togliere i tappeti passa da qui: capire come vivete la casa d’estate e lasciare che i tappeti lavorino per voi, non contro di voi.