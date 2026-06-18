Alla Hollywood Walk of Fame, Victoria e Harper Beckham trasformano un baby pink zuccherino nella manicure più desiderata dell’estate 2026.

Mentre David Beckham riceveva la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, a rubare la scena è stata la manicure di Victoria e Harper Beckham. Madre e figlia sono arrivate mano nella mano con una manicure coordinata che ha subito acceso i radar di tutte le nail addicted.

Stesso colore rosa zucchero, forma morbida a mandorla, finitura luminosa ma delicata. Niente eccessi, niente disegni, solo un baby pink lucidissimo con un tocco quasi cromato. Il risultato? La manicure rosa pastello dell’estate 2026, quella che vedrete ovunque nei prossimi mesi.

Il momento Walk of Fame: il rosa zucchero di Victoria e Harper

Alla cerimonia, Victoria Beckham ha scelto un abito lilla lungo, Harper un vestito baby pink: la palette era già un manifesto. Le unghie completavano il quadro con un rosa pastello “zuccherino”, né troppo freddo né barbie, ma morbido e lattiginoso.

Su Victoria il look era più sofisticato: unghie a mandorla medio-lunghe, leggermente affusolate, con superficie perfettamente lucida e quel riflesso cangiante quasi metallico, ma soft. Il tipo di manicure che sta bene con un red carpet, ma non risulta mai “troppo”.

Su Harper, invece, stessa famiglia di colore, ma lunghezza più corta e forma arrotondata, tra il tondo e la mandorla corta. Uguale eleganza, ma decisamente più teen-friendly, perfetta per chi vuole qualcosa di curato senza l’effetto diva. Un solo rosa, due generazioni diverse: il modo più semplice per capire quanto questo tono sia davvero universale.

Perché il rosa pastello è la manicure dell’estate 2026

La parola d’ordine quest'estate è semplicità: linee pulite, colori tenui, finish lucidi o leggermente perlati. Dalla cosiddetta French invisibile alle unghie perlate anni Novanta, tutto va nella direzione di un “lusso minimal” facilissimo da portare tutti i giorni.

Anche i colori confermano il trend. I beauty editor italiani indicano il rosa pastello “coquette” e il pesca vellutato tra i protagonisti di stagione, descritti come i nuovi neutri da usare al posto dei soliti beige. Il rosa di Victoria rientra perfettamente in questo cluster: abbastanza presente da farsi notare, ma abbastanza soft da non stancarvi dopo tre giorni.

Il dettaglio che lo rende attuale è la finitura. Non un classico crema opaco, ma una luce sottile, quasi da smalto cromato alleggerito o da pigmento perlato finissimo. Una via di mezzo tra le unghie perlate anni Novanta e i riflessi “metallo liquido” visti sulle passerelle, ma resi portabili anche per l’ufficio o un aperitivo sul lungomare.

Risultato: una manicure rosa pastello che sta bene su carnagioni chiare, olivastre e abbronzate, funziona con denim, bianco, nero, fantasie floreali e persino con outfit più sportivi. Di fatto, un nuovo nude.

Come chiedere in salone la manicure di Victoria Beckham

Se volete replicare la versione Victoria, partite dalla forma. Chiedete unghie a mandorla medio-lunghe, con punte morbide e laterali ben limati: niente spigoli, niente stiletto. Su unghie naturali corte si può lavorare con semipermanente rinforzato, altrimenti via libera a gel o acrilico, purché sottili.

Secondo le onicotecniche, la base ideale è leggermente lattiginosa, per dare quell’effetto “vetro rosa” che rende subito la mano più elegante. Quindi, si applica uno smalto rosa pastello coprente ma non gessoso: immaginate il rosa delle scarpette da danza classica, non quello di un evidenziatore.

Il tocco in più è il finish. In salone potete chiedere un top coat molto lucido con un accenno di polvere cromata chiara, solo per dare profondità alla superficie. La richiesta tipo potrebbe essere: “Un rosa pastello lattiginoso, non fluo, con effetto lucido e un riflesso luminoso delicato, niente glitter visibili”.

Per un contesto formale basta limitare la lunghezza a una mandorla media. Per matrimoni, eventi serali o vacanze, potete osare qualche millimetro in più: il rosa zucchero resta comunque sobrio e non fa mai “over the top”.

La versione teen (e quotidiana) ispirata a Harper

Se preferite qualcosa di più pratico, prendete come riferimento la manicure di Harper. Stessa idea di rosa pastello, ma su unghie corte o medio-corte, con forma tondeggiante o mandorla molto soft. L’effetto è pulito, fresco, perfetto per scuola, università o per chi lavora molto con le mani.

A casa vi basta una base rinforzante, due passate di rosa pastello leggermente più trasparente rispetto alla versione di Victoria e un top coat lucido. Niente riflessi cromati se vi spaventano: così ottenete una sorta di “soap nails” rosa, super ordinate ma quasi impercettibili.

Per il resto del look, potete giocare sulle stesse coordinate madre-figlia viste a Los Angeles: blush rosa o pesca soft, labbra lucidate con un balsamo leggermente rosato, eyeliner sfumato e outfit in lilla, bianco, denim chiaro o beige. La manicure rosa pastello farà da filo conduttore, discreto ma presente, di tutti i vostri look estivi.