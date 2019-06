Tutti i punti di forza di un arredamento monocromatico (o quasi!)

Incerti sulla strada da intraprendere nell'arredamento del soggiorno di casa?



Sareste tentati dall'uso di colori audaci, ma il total white continua ad affascinarvi?



Non potrebbe essere altrimenti! Il soggiorno moderno bianco piace perché sfugge alle mode, conserva la sua bellezza nel tempo, si può realizzare anche in versione low-cost, anche recuperando arredi di seconda mano.



Abbiamo selezionato cinque interni esistenti per dimostrare la versatilità di un soggiorno moderno bianco, per descrizione i suoi punti di forza e per presentare la sua inclinazione alle personalizzazioni, anche nel lungo periodo.



Il soggiorno, in questo modo, diventa un foglio bianco sul quale intervenire con nuovi dettagli decor, ogni volta che si vuole!

1. È adatto anche alle piccole case

Quando la casa è piccola, non solo occorre prestare attenzione alla corretta gestione di ogni centimetro quadrato. Anche le finiture scelte permettono di rendere l'ambiente domestico più gradevole, fluido, accogliente.



L'uso del colore bianco negli arredi, nei dettagli decor, nei rivestimenti può rappresentare un valido aiuto per arredare con passione un soggiorno piccolo.

2. Si può personalizzare con facilità

Un soggiorno moderno bianco, anche quando è in connessione diretta con una sala da pranzo moderna, dimostra una spiccata attitudine verso la decorazione, accogliendo anche le "variazioni stagionali", legate a specifici momenti dell'anno come l'estate e o le festività natalizie.



In altre parole, lascia aperta la porta a un'ampia gamma di personalizzazioni e modifiche, riducendo il numero di vincoli, a differenza di quanto avviene nelle case arredate secondo i principi di uno stile scrupolosamente definito.

3. Non teme le mode passeggere

C'è chi considera il total white applicato all'arredamento come il sinonimo di case dall'aspetto algido o eccessivamente moderno.



Molto dipende dal tipo di bianco che viene utilizzato, dall'eventuale combinazioni tonalità appartenenti alla scala dei grigi, dalla presenza di arredi dalle linee nette e pulite.



Va tuttavia considerato che difficillmente un arredo di colore bianco tra quelli collocati nel soggiorno, come una madia, un tavolo, una consolle, un divano o una libreria, risulterà "superato" in tempi rapidi. Uno dei vantaggi di un soggiorno bianco è infatti la sua capacità di "resistere al tempo".

4. È l'ideale nelle case poco luminose

Specchi opportunamente posizionati, mobili con finiture laccate lucide, colori soft alle pareti e nei pavimenti, mobili nelle tonalità più chiare della tavolozza: ecco alcune delle "strategie" da adottare quando si è alle prese con l'arredamento di una casa poco luminosa.



Anche in questo caso, si può valutare la possibilità di dare vita a un soggiorno moderno in total white: un ottimo modo per assicurarsi ore di relax in un ambiente incline al comfort.

5. Si sposa bene con lo "stile natural"

L'attuale successo del cosiddetto "stile natural", nel quale materiali di origine naturale vengono impiegati senza trattamenti che ne modificano l'aspetto originario, si sposa bene il rigore di un soggiorno moderno bianco.



Anzi, innesti "naturali" mitigano il risultato complessivo, senza alternare la bellezza innata del total white.

Photo Credits Cover: Collezione More by Gervasoni - gervasoni1882.it