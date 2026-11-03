Il televisore diventa parte dell'arredamento: tra design, nuove tecnologie e soluzioni salvaspazio, ecco come integrarlo nel soggiorno senza rinunciare all'eleganza

Per anni è stato il vero protagonista del soggiorno. La posizione del divano, la scelta del mobile e spesso persino la disposizione degli altri arredi dipendevano da lui: il televisore. Un grande schermo nero attorno al quale organizzare la stanza, possibilmente cercando di nascondere cavi e dispositivi che inevitabilmente lo accompagnavano.

Ecco, ora le cose sono decisamente diverse. Il televisore, infatti, non è più soltanto un dispositivo tecnologico, ma un elemento che deve dialogare con l'arredamento, adattarsi agli ambienti e, quando possibile, diventare quasi invisibile. Una trasformazione che rispecchia il modo in cui stanno evolvendo le nostre case, sempre più multifunzionali e progettate per rispondere a esigenze differenti.

Non è un caso che anche i grandi marchi della tecnologia stiano prestando maggiore attenzione al design dei propri prodotti. Schermi ultrasottili, televisori che sembrano quadri e modelli portatili stanno ridefinendo il rapporto tra intrattenimento e interior design, dimostrando che la tecnologia può trovare spazio in casa senza necessariamente dominarne l'estetica.

Ma cosa significa, concretamente, integrare il televisore nell'arredamento? E quali sono le soluzioni che stanno cambiando il modo di progettare il soggiorno?

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Quando il televisore diventa un oggetto di design

Una delle trasformazioni più interessanti dell'interior design contemporaneo riguarda proprio il rapporto tra estetica e tecnologia. Se un tempo gli elettrodomestici venivano scelti soprattutto per le loro prestazioni, oggi anche il modo in cui si inseriscono negli ambienti domestici ha assunto un'importanza crescente.

Il televisore rappresenta forse l'esempio più evidente di questa evoluzione.

Pensiamo ai cosiddetti Art TV, televisori progettati per assomigliare a veri e propri quadri quando non vengono utilizzati. Grazie a cornici decorative, schermi sottili e modalità che permettono di visualizzare opere d'arte o fotografie, questi dispositivi possono trasformarsi in elementi d'arredo, dialogando con il resto della stanza.

Tra i marchi che hanno contribuito a sviluppare questo concetto c'è Samsung, che con la gamma The Frame ha reinterpretato il televisore come oggetto decorativo. Il modello The Frame Pro, per esempio, permette di visualizzare immagini e opere d'arte quando non si stanno guardando programmi o film, mentre il design ispirato a una cornice ne facilita l'integrazione negli interni contemporanei.

Una soluzione particolarmente interessante per chi ama arredare le pareti con stampe, fotografie e composizioni artistiche, ma preferisce evitare la presenza costante di un grande rettangolo nero.

Anche le altre tecnologie stanno seguendo questa direzione. I televisori OLED, grazie alla possibilità di realizzare pannelli particolarmente sottili, offrono nuove opportunità di integrazione negli ambienti, mentre le finiture antiriflesso disponibili su alcuni modelli aiutano a gestire meglio la visione nelle stanze molto luminose.

Ma il cambiamento non riguarda soltanto l'aspetto estetico. Un'altra tendenza interessante è quella degli schermi che non devono necessariamente avere una collocazione fissa. È il caso, per esempio, di Samsung The Movingstyle, un dispositivo con schermo touch e batteria integrata, pensato per essere spostato da una stanza all'altra. Un approccio che risponde alle esigenze delle abitazioni contemporanee, dove lo stesso ambiente può essere utilizzato per lavorare, rilassarsi o trascorrere del tempo in compagnia.

L'idea alla base di queste innovazioni è semplice: non deve essere sempre la casa ad adattarsi alla tecnologia. Sempre più spesso, può accadere il contrario.

Come integrare il televisore nell'arredamento senza sacrificare lo stile

La questione diventa ancora più interessante se consideriamo come stanno cambiando le dimensioni delle nostre abitazioni.

Secondo i dati ISTAT, nel 2024 la superficie utile media delle nuove abitazioni autorizzate in Italia è scesa a 84 metri quadrati, rispetto agli 85,7 del 2022. Una riduzione che riguarda i nuovi progetti residenziali e che invita a riflettere sull'importanza di organizzare gli spazi in maniera sempre più intelligente.

In questo contesto, anche la scelta e il posizionamento del televisore meritano maggiore attenzione.

Il primo consiglio è non considerare automaticamente lo schermo come il punto attorno al quale deve ruotare tutto il soggiorno. In una stanza di dimensioni contenute, per esempio, può essere preferibile collocarlo su una parete laterale, lasciando maggiore libertà nella disposizione delle sedute e degli altri mobili. Naturalmente, senza compromettere il comfort di visione.

Un'altra soluzione consiste nell'integrare il televisore in una parete attrezzata o in una libreria. Circondarlo di libri e oggetti decorativi, mantenendo però lo spazio necessario per una corretta ventilazione, può contribuire a renderne la presenza meno dominante e a creare una composizione visivamente più equilibrata.

Anche la scelta dei colori e dei materiali fa la differenza. Un televisore montato su una parete scura tende a risultare meno evidente quando è spento, mentre una cornice decorativa può aiutare a integrarlo in ambienti più chiari o classici.

Per chi preferisce un arredamento essenziale, invece, vale la pena considerare i modelli ultrasottili da installare a parete, prestando attenzione soprattutto alla gestione dei cavi. Spesso, infatti, sono proprio decoder, prese e collegamenti a creare quell'effetto disordinato che si cerca di evitare.

Un ultimo aspetto riguarda la luce. Prima di scegliere la posizione del televisore è importante osservare come cambia l'illuminazione naturale durante la giornata. Collocare lo schermo direttamente di fronte a una grande finestra, per esempio, può provocare riflessi fastidiosi, mentre una buona illuminazione indiretta può rendere più confortevole la visione serale.

Il segreto, insomma, è trovare un equilibrio tra funzionalità ed estetica.

Perché un soggiorno ben arredato non è necessariamente quello in cui il televisore scompare, ma quello in cui riesce a convivere armoniosamente con tutto il resto.

E forse è proprio questa la direzione più interessante della smart home contemporanea: una tecnologia sempre più evoluta, ma capace di lasciare spazio alla personalità e allo stile di chi abita la casa.

L'immagine in apertura di questo articolo è stata generata con l'intelligenza artificiale a scopo illustrativo



