Da HomeView a HomePod mini 2, passando per Apple TV 4K: tutte le novità Apple Home per una casa più intelligente

Controllare le luci senza alzarsi dal divano, scoprire chi ha suonato alla porta mentre siamo impegnati in cucina, regolare la temperatura di casa prima ancora di rientrare. Sono piccoli gesti che fino a qualche anno fa sembravano appartenere al futuro e che oggi stanno diventando sempre più familiari. Ed è in questo contesto che Apple ha deciso di fare un passo ulteriore verso una vera e propria Smart Home.

Durante l'evento Welcome Home, l'azienda di Cupertino ha presentato una nuova generazione di dispositivi e accessori per la casa intelligente, con l'obiettivo di rendere la tecnologia domestica più semplice da utilizzare, più personalizzata e meglio integrata nella nostra quotidianità.

Al centro della rivoluzione c'è Apple Home, l'ecosistema che permette di gestire diversi dispositivi connessi attraverso un'unica applicazione. La vera novità, però, è l'arrivo di prodotti progettati per lavorare insieme, dall'inedito schermo HomeView alla nuova generazione di HomePod mini, passando per Apple TV 4K e una collezione di accessori sviluppati con LG e Schneider Electric.

A collegare il tutto è Siri AI, la nuova versione dell'assistente vocale potenziata dall'intelligenza artificiale, pensata per comprendere richieste più complesse e offrire risposte personalizzate.

Ecco allora tutte le novità annunciate da Apple per la casa.

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HomePod mini 2: lo speaker diventa ancora più intelligente

Il piccolo speaker di Apple si rinnova, mantenendo le dimensioni compatte che lo rendono facile da inserire praticamente ovunque, dalla libreria al comodino.

Il nuovo HomePod mini 2 introduce un audio migliorato, nuove colorazioni e Sound Glow, una funzione che fa illuminare la superficie superiore dello speaker seguendo il ritmo e i colori della musica.

Ma la novità più significativa riguarda l'integrazione con Siri AI, che attraverso un futuro aggiornamento software permetterà conversazioni più naturali e richieste personalizzate.

HomePod mini 2 può inoltre controllare gli accessori di Apple Home, gestendo con la voce luci, tende, serrature e temperatura. È disponibile in cinque colori, tra cui rosa, verde e blu, con arrivo nei negozi dal 30 ottobre.

Apple TV 4K: il salotto diventa un piccolo cinema intelligente

La nuova Apple TV 4K punta a rendere ancora più completa l'esperienza di intrattenimento domestico, con prestazioni migliorate e una Siri capace di aiutare gli utenti a scegliere cosa guardare.

Grazie ai microfoni integrati, sarà possibile rivolgersi all'assistente senza utilizzare il telecomando, chiedendo per esempio suggerimenti su film e serie oppure informazioni su ciò che appare sullo schermo.

Abbinando quattro HomePod compatibili, inoltre, si potrà creare un sistema audio surround pensato per trasformare il soggiorno in una piccola sala cinematografica.

E per chi perde continuamente il telecomando tra i cuscini del divano, arriva una novità particolarmente gradita: il nuovo Siri Remote supporta la funzione Dov'è, con la possibilità di farlo suonare per ritrovarlo.

Anche Apple TV 4K diventa un punto di controllo per gli accessori Apple Home, mostrando sul televisore le immagini delle videocamere e le notifiche del videocitofono.

Apple HomeView: lo schermo intelligente che diventa il centro della casa

È probabilmente la novità più interessante dell'intera presentazione. Apple HomeView è un dispositivo con display Liquid Retina da 7 pollici, progettato per trovare posto sul piano della cucina, su un comodino oppure direttamente alla parete.

Da qui è possibile controllare luci, termostati, telecamere e altri accessori compatibili, ma anche ascoltare musica, effettuare videochiamate FaceTime e consultare gli impegni della giornata.

La caratteristica più particolare? HomeView riconosce i diversi membri della famiglia attraverso il volto, mostrando contenuti e informazioni personali soltanto all'utente identificato, con ulteriori verifiche attraverso i dispositivi associati.

Grazie alla nuova Siri AI, può inoltre rispondere a richieste contestuali e aiutare a organizzare le attività quotidiane. Il design è essenziale, con una base che integra lo speaker e quattro colorazioni, tra cui rosa e argento.

Al momento, tuttavia, non è chiaro quanto HomeView arriverà in Italia o negli altri Paesi dell'Unione europea.

Apple Home Collection: videocamere, serrature e termostati per una casa connessa

A completare le novità c'è Apple Home Collection, una nuova linea di accessori sviluppata in collaborazione con LG Electronics e Schneider Electric.

La collezione comprende videocamere per interni ed esterni, un videocitofono, una serratura intelligente, termostati e sensori di temperatura. Tutti progettati per integrarsi direttamente nell'app Casa di Apple, senza dover utilizzare applicazioni separate.

Tra i prodotti più interessanti c'è il videocitofono LG con doppia videocamera, capace di mostrare sia chi si trova davanti alla porta sia eventuali pacchi lasciati a terra (le telecamere possono infatti riconoscere persone, animali e veicoli).

I nuovi termostati, invece, aiutano a gestire la temperatura dei diversi ambienti, mentre le serrature smart rendono più semplice controllare gli accessi.

Anche in questo caso, non sono stati ancora comunicati prezzi o date di disponibilità per l'Italia.