Inizia a fare più fresco, i termosifoni sono ancora spenti e l'asciugatrice non c'è: in autunno l'attesa del bucato pulito sembra eterna. Qui trovate i trucchi veloci per farlo asciugare più in fretta.

Un solo carico di lavatrice può liberare nell’aria di casa circa due litri d’acqua. In una stanza di 15 metri quadrati chiusa, spiegano diverse guide tecniche, l’umidità può superare rapidamente il 70% e bloccare l’evaporazione.

In autunno la situazione è ancora più subdola. Non fa gelo, ma tra piogge, serate umide e riscaldamenti accesi a singhiozzo il risultato è uno: i panni restano umidi per ore, con il rischio di odore di stantio e, alla lunga, muffa sulle pareti.

Perché in autunno il bucato non asciuga davvero

La variabile chiave non è solo la temperatura, è l’aria già piena di vapore. Secondo gli esperti di qualità dell’aria domestica, quando l’umidità relativa supera il 60-65% l’asciugatura rallenta moltissimo, anche se in casa ci sono 22 gradi.

Il problema, in autunno, è il mix micidiale: esterno umido, finestre che si aprono poco e carichi di bucato che rilasciano acqua nell’ambiente. L’Istituto Superiore di Sanità ricorda che ambienti con umidità elevata e presenza di muffe sono associati a irritazioni respiratorie e allergie, quindi non è solo una questione estetica.

Per evitare di trasformare casa in una serra tropicale, l’obiettivo è duplice: ridurre al minimo l’acqua che entra nei tessuti e far circolare l’aria mentre i capi sono sullo stendino.

Prima mossa: lavatrice furba e trucco asciugamano

Metà del tempo che serva per asciugare i panni ce la si gioca già in lavatrice. Le guide degli elettrodomestici consigliano, quando possibile, programmi brevi: meno acqua assorbita, meno da smaltire dopo. Per i tessuti resistenti (cotone, jeans) conviene impostare una centrifuga a giri alti, almeno 1000.

Un trucco ormai “classico” è la doppia centrifuga. Dopo il lavaggio, si fa ripartire solo la centrifuga per qualche minuto: i panni escono molto meno bagnati. Attenzione però ai capi delicati, come lana e seta, che con troppi giri possono deformarsi. Meglio escluderli dal secondo round o proteggerli in sacchetti e ridurre i giri.

Altro alleato insospettabile: l’asciugamano. Si può inserirne uno spesso nel cestello, insieme agli indumenti, per fargli assorbire parte dell’acqua in eccesso, come suggeriscono diverse guide pratiche. Oppure si lavora “a mano”: si stende un asciugamano grande, si appoggia sopra il capo molto bagnato (jeans, felpa), si arrotola stretto e si preme con il peso del corpo. È una pre-strizzatura meccanica che può togliere minuti, se non ore, all’asciugatura finale.

Stendere in casa (e sul balcone) in modalità autunno

Quando fuori piove conviene portare lo stendino in casa, ma non dove capita. Le indicazioni delle aziende di elettrodomestici sono chiare: meglio una stanza ben ventilata, come il bagno con finestra, o un corridoio arieggiato, piuttosto che il soggiorno chiuso per giorni. Lo stendino va messo vicino a una finestra o a una fonte di calore, ma senza appoggiare i panni direttamente sul termosifone.

La disposizione conta quasi quanto il luogo. Lasciate spazio tra un capo e l’altro, niente strati doppi, alternate pezzi lunghi e corti per far passare l’aria. Dopo qualche ora, girate magliette e pantaloni per esporre all’aria anche il lato interno. Utili i supporti verticali salvaspazio e gli stendini da termosifone o con barre riscaldate, che accorciano i tempi con consumi contenuti.

Nei giorni asciutti, invece, il balcone resta imbattibile. Anche con aria fresca, il sole di metà giornata e un po’ di vento asciugano più di qualunque stanza chiusa. L’ideale è stendere tra le 11 e le 15, in un punto riparato ma esposto. Evitate però di lasciare il bucato fuori la sera: con l’umidità notturna si inzuppa di nuovo. Se non avete balcone, sfruttate le finestre: camicie e magliette su grucce appese vicino ai vetri e spostate “seguendo” il sole. Alcuni capi leggeri così si asciugano in meno di un’ora.

Ventilazione, deumidificazione e checklist di trucchi da appuntare

Le guide specializzate concordano su un punto: la combinazione più efficace senza asciugatrice è aria in movimento + controllo dell’umidità. Aprire la finestra della stanza dove c’è lo stendino per 5-10 minuti, più volte al giorno, è molto meglio che tenerla sempre chiusa “per non disperdere calore”. L’aria fredda ma secca assorbe nuova umidità, quella calda e satura no.

Quando in casa c’è già molta umidità, ha senso valutare un deumidificatore. Le analisi di consumo indicano che un modello domestico medio può asciugare un carico in 5-10 ore, con un costo intorno ai 10-20 centesimi a ciclo, a seconda della tariffa elettrica. Esistono anche deumidificatori a sali, meno potenti ma utili in bagni piccoli o ripostigli. Versione fai-da-te: un chilo di sale grosso in un colapasta appoggiato su un secchio, da tenere nella stanza dove asciugate più spesso.

Per avere tutto sotto controllo, ecco una mini-checklist da tenere in lavanderia:

Lavate nei giorni meno piovosi e, se potete, al mattino o nel primo pomeriggio.

Usate centrifuga potente per i tessuti robusti, evitate la doppia centrifuga su lana e delicati.

su lana e delicati. Mai lasciare i panni nel cestello per ore: si sgualciscono, puzzano e asciugano peggio.

Stendete in una sola stanza dedicata, ben arieggiata, non in camera da letto o salotto chiusi.

Non schiacciate i capi uno sull’altro sullo stendino: meno pezzi ma ben distanziati.

Se avete un ventilatore, puntatelo per un’ora sullo stendino, verso una finestra socchiusa.

Tenete d’occhio pareti e angoli: se compaiono aloni o muffa, intervenite e cambiate stanza di asciugatura.

Con questi accorgimenti, anche senza asciugatrice e con un autunno piovoso, il bucato smette di diventare un lavoro infinito. E l’aria di casa vi ringrazia.