Un letto effetto nuvola non è solo fortuna o piuma d’oca: il segreto è nella manutenzione giusta del piumone, dal lavaggio all’asciugatura, passando per pochi trucchi mirati.

Secondo la VSB, Associazione svizzera dei produttori di articoli da letto, durante la notte si può perdere fino a mezzo litro d’acqua tra sudore e traspirazione. Sali e grassi corporei si depositano sull’imbottitura e, con il tempo, la fanno collassare. Il risultato lo conoscete: niente più piumone soffice, ma una coperta appiattita e piena di zone fredde.

La buona notizia è che un piumone appiattito non è sempre da buttare. Con qualche accortezza potete riportarlo a un aspetto gonfio e vaporoso, molto vicino a quello degli hotel 5 stelle. Dalla scelta del programma di lavaggio al famoso trucco delle palline da tennis, qui trovate un metodo completo per un piumone soffice come una nuvola anche con una normale lavatrice di casa.

Perché il vostro piumone non è più soffice

Dentro il piumone succede più di quanto sembri. Col passare dei mesi i fiocchi di piumino o le fibre sintetiche si sporcano, si bagnano di sudore e si incollano tra loro. Quando i fiocchi non riescono più a separarsi, l’aria rimane intrappolata male e il volume crolla.

La VSB spiega che un piumone è "stanco" quando non è più gonfio e soffice, e l’imbottitura non si ridistribuisce nemmeno scuotendolo energicamente. Se vedete zone vuote e altre sovraccariche, o sentite grumi rigidi all’interno, è il classico segnale.

Conta anche il tipo di imbottitura. Il piumino d’oca di buona qualità, a parità di calore, è molto più leggero e voluminoso di molte fibre sintetiche, con un’efficienza termica superiore rispetto a lana e ovatta. Se però è economico o molto vecchio, anche il piumino migliore perde struttura. In questi casi gli esperti consigliano una rigenerazione professionale ogni 3-5 anni, oppure la sostituzione.

Se il vostro piumone è solo appiattito da lavaggi poco felici o da tanta umidità, invece, il problema si risolve con una routine di cura mirata.

Lavaggio e asciugatura perfetti per un piumone soffice come una nuvola

Si parte sempre dall’etichetta. Verificate il tipo di imbottitura, la temperatura massima e se il capo è adatto alla lavatrice. Per un matrimoniale serve in genere un cestello da almeno 9-10 kg, come ricorda Electrolux: il piumone deve potersi muovere, non essere compresso a palla. Se la vostra lavatrice è più piccola, meglio una lavanderia a gettone.

Prima del lavaggio chiudete bene eventuali cerniere, controllate cuciture e piccoli strappi, trattate le macchie con un detergente delicato. Piegate il piumone "a fisarmonica" invece di arrotolarlo stretto: così l’acqua circola meglio.

Nel cassetto usate poco detersivo liquido delicato. L’ammorbidente, come sottolineano diverse guide specializzate, è il nemico giurato del volume: incolla i fiocchi e li appesantisce. Meglio versare nel vano apposito una tazza di aceto bianco, che igienizza, elimina odori e residui di calcare senza appiattire l’imbottitura.

Impostate un programma per capi voluminosi o delicati, a 30-40 gradi, con centrifuga moderata. Ed ecco il momento del trucco delle palline da tennis: mettete nel cestello 3-4 palline pulite (o palline in lana) insieme al piumone. Durante il lavaggio picchiettano il tessuto e impediscono all’imbottitura di ammassarsi tutta da una parte.

La vera nascita dell’effetto nuvola, però, avviene in asciugatura. Se avete l’asciugatrice, scegliete un programma per capi voluminosi a bassa temperatura, con giri non troppo alti. Rimettete dentro le palline da tennis: rimbalzando separano i fiocchi e ridanno volume. Serviranno più cicli, meglio interrompere di tanto in tanto per scuotere il piumone a mano.

Senza asciugatrice la missione è più lenta, ma possibile. Stendete il piumone in orizzontale, su uno stendino ampio o due affiancati, evitando sole diretto e termosifoni. Giratelo e scuotetelo ogni poche ore, lavorando con le mani per rompere eventuali grumi. Prima di riporlo o rimetterlo sul letto controllate che sia asciutto anche al centro dei riquadri: se al tatto c’è umidità, prolungate l’asciugatura.

Routine quotidiana ed errori da evitare per mantenere l’effetto nuvola

Per un piumone soffice e gonfio non basta il grande lavaggio di fine stagione. Ogni mattina, invece di schiacciare tutto rifacendo il letto di corsa, aprite la finestra, scuotete bene il piumone tenendolo dai lati e "gonfiatelo" facendo entrare aria. Bastano due minuti. Poi lisciatelo distribuendo l’imbottitura con le mani.

Una volta alla settimana, se potete, lasciatelo arieggiare sul balcone o vicino alla finestra aperta, sempre lontano dal sole diretto. Chi possiede un’asciugatrice può fare un ciclo rapidissimo di soli 10-15 minuti a bassa temperatura con le palline, senza lavaggio: è il trucco usato negli hotel per mantenere il volume.

Secondo Electrolux il piumone andrebbe lavato 1-2 volte l’anno, non di più. Lavaggi troppo frequenti, ammorbidente abituale, candeggina e sbiancanti al cloro accorciano la vita dell’imbottitura. Anche la conservazione del piumone conta: a fine stagione niente sacchi sottovuoto in plastica che schiacciano le piume e creano umidità, molto meglio un sacco in cotone traspirante.

Se dopo tutte queste attenzioni il vostro piumone appiattito non reagisce, è probabilmente a fine corsa. Nel prossimo acquisto cercate imbottitura in vero piumino con alto filling power (700-800) e magari una certificazione antiacaro: è il modo più semplice per garantirvi, da subito, quel famoso "letto nuvola" che avete in mente.