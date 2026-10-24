La tentazione di usare il piano dell’asciugatrice come mensola è forte, soprattutto nei bagni piccoli. Ma quello spazio apparentemente innocuo può nascondere rischi seri per casa, portafoglio e garanzia.

Secondo i dati della National Fire Protection Association, nel periodo 2014-2018 ci sono stati in media oltre 13.800 incendi domestici l’anno legati alle asciugatrici negli Stati Uniti. Non parliamo di casi rarissimi, ma di un rischio concreto che spesso nasce da abitudini quotidiane apparentemente banali.

Tra queste c’è proprio l’idea di trasformare il piano superiore dell'asciugatrice in una mensola di servizio. Flaconi di detersivo, rotoloni di carta, ceste traboccanti di panni e magari pure un ferro da stiro in bilico: nel giro di una settimana il “provvisorio” diventa sistemazione fissa. Il problema è che quell’uso non piace affatto né ai produttori né ai tecnici della sicurezza.

Perché il piano dell’asciugatrice non è una mensola

Sotto quella lamiera bianca non ci sono solo panni che girano. Ci sono resistenze o una pompa di calore, motore, cablaggi elettrici, sensori, condotti di ventilazione che devono restare liberi per smaltire calore e umidità. Ogni oggetto appoggiato sopra entra, di fatto, in questo ecosistema.

I manuali dei produttori lo dicono chiaramente. Samsung, per esempio, nelle istruzioni in italiano vieta di appoggiare sull’asciugatrice oggetti pesanti, appuntiti o persino confezioni di detersivo. Altri marchi raccomandano di lasciare qualche centimetro libero sopra e intorno alla macchina, proprio per garantire la ventilazione.

C’è poi il tema della garanzia. Se un tecnico trova il piano deformato da anni di ceste strabordanti, o tracce di liquidi corrosivi colati dall’alto, è facile che classifichi il guasto come uso improprio. Tradotto: riparazione a vostre spese, anche se l’elettrodomestico è ancora relativamente giovane.

I rischi nascosti degli oggetti appoggiati sopra

Il primo rischio è l’accumulo di calore. Se coprite con panni, scatole o carta le fessure posteriori o laterali, l’aria calda non circola come dovrebbe. La macchina lavora di più, i cicli si allungano, i consumi aumentano e le temperature interne possono salire oltre il previsto.

La NFPA ricorda che una buona parte degli incendi da asciugatrice nasce da fibre, polvere e vestiti che si surriscaldano. Se a questo si aggiungono rotoloni di carta, stracci, sacchi di bucato o persino flaconi di prodotti infiammabili appoggiati a pochi centimetri dalle parti calde, capite quanto il margine di sicurezza si assottigli.

Secondo la Consumer Product Safety Commission statunitense, molti incidenti coinvolgono anche componenti elettrici e cablaggi danneggiati. Monetine, viti, chiavi, piccoli utensili lasciati sul piano possono vibrare e cadere nelle fessure dietro la macchina, finendo vicino al cavo di alimentazione o ai condotti dell’aria.

Infine c’è l’acqua, spesso sottovalutata. Panni bagnati appoggiati sopra, secchi o flaconi che perdono lentamente: l’umidità che scende lungo la scocca favorisce ruggine su viti e parti metalliche e, con il tempo, può raggiungere morsetti elettrici e schede. All’inizio vedete solo piccole macchie arancioni; qualche anno dopo vi ritrovate con guasti misteriosi.

Cosa non andrebbe mai appoggiato sopra l’asciugatrice

I detersivi e i prodotti per il bucato sono i primi indiziati. Flaconi di liquido, ammorbidente, candeggina, sgrassatori e spray contengono sostanze corrosive o infiammabili. Una perdita impercettibile, col calore e le vibrazioni, può finire proprio dove non dovrebbe: su cavi, morsetti e parti calde.

Da evitare anche carta, cartoni, rotoloni da cucina, panni e stracci asciutti. Assorbono calore, trattengono la lanugine che vola nell’aria e, se impregnati di prodotti chimici, diventano un perfetto materiale di innesco.

Le ceste e le pile di vestiti creano un doppio problema. Da un lato il peso continuo può deformare lentamente il piano e stressare la struttura, soprattutto nelle asciugatrici a pompa di calore pensate per spazi piccoli. Dall’altro coprono spesso la zona posteriore, proprio dove passano le griglie di ventilazione.

Capi bagnati, asciugamani fradici o secchi d’acqua sul piano sono una cattiva idea per definizione. L’umidità non evapora in modo controllato, scende lungo i lati e si insinua nelle giunzioni. È il modo più rapido per far comparire ruggine e, a lungo andare, accorciare la vita dell’elettrodomestico.

Poi ci sono gli oggetti pesanti o caldi: pile di libri, casse audio, piccoli elettrodomestici, ferri da stiro ancora tiepidi, candele accese o appoggiate dopo l’uso. I manuali vietano espressamente di collocarli sull’asciugatrice o sul cavo di alimentazione. Vibrazioni e calore non vanno d’accordo con basi instabili e fiamme libere.

Quando l’appoggio è accettabile (e quando no)

La regola più prudente è semplice: durante il funzionamento il piano dell’asciugatrice dovrebbe restare libero. Niente ceste, flaconi, panni, oggetti metallici o di carta mentre il ciclo è in corso, anche se vi sembrano ben sistemati.

Se la macchina è spenta e completamente fredda, un appoggio breve e ragionato può essere tollerabile. Per esempio, appoggiare per pochi minuti una cesta leggera di panni asciutti, senza coprire la parte posteriore, mentre trasferite tutto nell’armadio. L’importante è che non diventi una soluzione stabile.

Se vi serve davvero un piano di lavoro, meglio pensare a un kit colonna con ripiano estraibile, a una mensola fissata al muro sopra la lavatrice e l’asciugatrice, o a un carrellino slim accanto alla colonna bucato. In questo modo detersivi, accessori e panni trovano posto senza stressare un elettrodomestico che, già da solo, fa un lavoro intenso.

Mini check-list per una lavanderia più sicura

Qualche controllo veloce può fare la differenza. Tenete il piano dell’asciugatrice libero prima di ogni ciclo e pulite regolarmente il filtro della lanugine. Verificate che dietro e ai lati non si siano accumulate cianfrusaglie cadute nel tempo.

Fate attenzione ai segnali d’allarme: odore di bruciato, rumori o vibrazioni insolite, scocca insolitamente calda, tempi di asciugatura che si allungano senza motivo. In questi casi spegnete, staccate la spina, liberate area e piano e, se i sintomi continuano, chiamate l’assistenza tecnica. Meglio qualche minuto in più per riorganizzare la lavanderia, che ritrovarsi a gestire danni ben più seri.