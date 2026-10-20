Stufe di passare i weekend a strofinare vetri e binari del box? La soluzione c’è: la doccia walk-in, aperta e minimale, che libera spazio e riduce al minimo la pulizia.

Negli ultimi anni la doccia walk-in è entrata in moltissime ristrutturazioni bagno, fino a diventare una delle soluzioni più richieste da architetti e interior designer. L’idea è semplice: eliminare la “scatola” del box doccia tradizionale e trasformare l’angolo doccia in uno spazio aperto, continuo con il resto del bagno.

Secondo diversi portali specializzati nella progettazione della casa, la walk-in è una delle tendenze bagno dominanti del 2026 proprio perché risolve due problemi tipici: la fatica di pulire vetri, binari e guarnizioni e la sensazione di soffocamento nei bagni piccoli. Ma funziona davvero per tutti? E come va progettata per evitare schizzi e pavimento bagnato?





Cos’è la doccia walk-in e come funziona davvero

La doccia all’italiana (o walk-in) è un’area doccia aperta almeno su un lato, delimitata da un pannello in vetro temperato fisso, senza porte scorrevoli o battenti. Niente binari, niente rotelle, niente chiusure complete.

Di solito è abbinata a un piatto doccia filo pavimento o a bassissimo spessore. Così il pavimento del bagno appare continuo e la doccia sembra “sparire”, lasciando un unico ambiente visivo.

Dal punto di vista tecnico, l’acqua defluisce tramite scarico lineare o centrale e una leggera pendenza del pavimento. La sensazione, soprattutto in un bagno piccolo, è di maggiore ampiezza e libertà di movimento rispetto al classico box doccia tradizionale chiuso da tre lati.

Perché la walk-in è più facile da pulire del box

Il punto forte, per chi detesta lo spray anticalcare, è la manutenzione. In una walk-in ci sono meno elementi dove lo sporco può annidarsi: niente guide, giunti complicati, profili in cui si fermano calcare, sapone e muffa.

Avete un solo vetro fisso da gestire, spesso di grandi dimensioni, che si pulisce con una spatolina dopo la doccia e un panno in microfibra una volta alla settimana. Se scegliete un pannello con trattamento anticalcare, molti produttori indicano che il tempo di pulizia si riduce sensibilmente, perché le gocce scivolano e lasciano meno aloni.

Anche il piatto fa la sua parte. I modelli in marmoresina, resina o solid surface sono leggermente caldi al tatto, antiscivolo e soprattutto lisci, con pochissime fughe. Una passata veloce di detergente neutro basta a tenerli in ordine, a differenza di alcuni vecchi piatti in ceramica ruvida o con rilievi marcati.

Per rendere la walk-in davvero “low maintenance” conviene ridurre al minimo anche le fughe sulle pareti: formati grandi di gres, microcemento o resine continue limitano le linee in cui si possono formare annerimenti.





Come la walk-in fa sembrare grande anche un bagno piccolo

Sul fronte spazio, la doccia aperta gioca su due piani: quello reale e quello percepito. Reale, perché potete sfruttare nicchie e pareti lunghe senza dover “incastrare” un box standard. Percepito, perché la continuità del pavimento e il vetro trasparente fanno sembrare il bagno più profondo e arioso.

In un bagno piccolo rettangolare, per esempio, la soluzione più usata è un piatto 70-80 × 120 o 140 centimetri lungo la parete lunga, con un solo vetro fisso di circa 80 centimetri e ingresso libero sul resto del lato. Così l’acqua resta contenuta, ma l’ambiente non appare tagliato a metà da una cabina.

Le misure considerate davvero comode, per non trasformare il bagno in una piscina, partono da 90 × 120 centimetri. Molti progettisti indicano come ideale una profondità di almeno 120 centimetri: meno di così aumenta il rischio di schizzi sul pavimento esterno, soprattutto se il soffione è molto potente.

In nicchia, tra tre pareti esistenti, la walk-in permette di utilizzare tutta la lunghezza disponibile senza profili aggiuntivi. Risultato: più spazio interno per muoversi e meno punti difficili da pulire.





Quando scegliere la doccia walk-in (e quando no)

La walk-in è l’alternativa perfetta al box chiuso se il bagno non è minuscolo, odiate pulire binari e angoli e volete un bagno senza barriere anche in ottica futura, per bambini piccoli o persone anziane.

Funziona bene in bagni di circa 4 metri quadrati, con almeno 120 centimetri di profondità lato doccia. È ideale anche se state già rifacendo pavimento e impianti: in questo caso integrare uno scarico lineare e la pendenza corretta è molto più semplice.

Ci sono però situazioni in cui il box tradizionale resta più prudente. Se il bagno è molto freddo o poco riscaldato, la doccia aperta può farvi sentire più esposte all’aria, soprattutto in inverno. Se lo spazio utile è inferiore a 80-90 centimetri di profondità, diventa difficile evitare spruzzi ovunque.

Attenzione anche al progetto: senza una buona impermeabilizzazione del pavimento e delle pareti, e senza una pendenza studiata con cura, rischiate ristagni o fuoriuscite d’acqua. Qui risparmiare troppo su materiali e posa non è una grande idea.

Esistono infine soluzioni ibride, interessanti per chi teme schizzi e freddo ma non vuole tornare al box: una paretina aggiuntiva da 20-30 centimetri sul lato aperto o una piccola anta girevole che chiude solo quando serve. La pulizia resta facilitata, lo spazio visivo rimane ampio e potete modulare la protezione in base alla stagione e alle vostre abitudini.