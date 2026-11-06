L’autunno cambia la luce, le temperature e, spesso, anche ciò che succede sotto le lenzuola: ecco come questa stagione può rendere la vostra vita sessuale più calda o più tiepida.

A settembre si chiudono gli ombrelloni, si tirano fuori i maglioni e, quasi senza accorgervene, cambiano anche voglia, energia, contatto fisico. C’è chi sente il letto diventare più affollato, chi invece si spegne come le giornate.

Non è solo suggestione. Alcuni studi endocrinologici hanno osservato che certi ormoni sessuali, come il testosterone, tendono ad aumentare in autunno, mentre la riduzione della luce modifica ritmo circadiano, umore e sonno. In pratica, la stagione schiaccia contemporaneamente acceleratore e freno del desiderio sessuale. Gli esperti parlano proprio di sistema di eccitazione (l’“acceleratore”) e sistema di inibizione (il “freno”): coccole, novità e intimità emotiva spingono, stress, stanchezza e ansia tirano indietro. Ecco quattro modi in cui l’effetto autunno può aiutare - o sabotare - la vostra vita sessuale.

1. Ormoni e luce: la chimica che accende o spegne la libido

Partiamo dal corpo. Alcune ricerche su grandi campioni maschili, pubblicate su riviste internazionali di endocrinologia, mostrano che i livelli di testosterone tendono a essere un po’ più alti tra settembre e novembre. Non parliamo di trasformazioni da film, ma di un leggero “boost” medio che, in teoria, potrebbe sostenere fantasia erotica e desiderio.

C’è però l’altro lato della medaglia: le ore di buio aumentano. Studi di cronobiologia e neuroscienze, ad esempio su riviste come Frontiers in Behavioral Neuroscience, spiegano che meno luce può ridurre serotonina e dopamina (neurotrasmettitori legati al piacere e alla motivazione) e aumentare la melatonina, l’ormone del sonno. Il risultato è quella sensazione di sonnolenza perenne che porta il corpo a risparmiare energia, anche sul fronte sesso.

La buona notizia è che su questa chimica si può agire. Esporsi alla luce naturale al mattino, fare una camminata a passo sostenuto e difendere un sonno regolare aiutano il ritmo circadiano. Non sono “trucchi hot” immediati, ma la base biologica senza cui la libido fatica a ripartire.

2. Più tempo in casa: intimità vera o solo pigiama e smartphone

Con il fresco si esce meno e si sta più sul divano. Per alcune coppie è il paradiso delle coperte condivise, per altre il regno della tuta sformata e dello scrolling infinito. Qui entra in gioco il tipo di desiderio che vi caratterizza.

Chi ha un desiderio spontaneo sente la voglia “spuntare” quasi dal nulla. Chi vive soprattutto un desiderio responsivo, invece, si accende dopo che coccole, baci e vicinanza emotiva sono già iniziati. In autunno, le serate lente possono diventare un alleato prezioso proprio per questo secondo profilo: tempo per abbracciarsi, massaggiarsi, scaldarsi piano, senza fretta.

Attenzione però alla falsa intimità. Stare nello stesso salotto non basta se ognuno è perso nel proprio smartphone. In quel caso i freni del desiderio - noia, risentimento, sensazione di non essere visti - lavorano a pieno ritmo. Meglio trasformare almeno qualche sera in tempo intenzionale: cucinare insieme, farsi un bagno caldo condiviso, giocare a carte, restare sotto il plaid a parlare, concedersi contatto fisico senza l’aspettativa che debba per forza finire con un rapporto completo. Paradossalmente, togliere la pressione sul sesso lo rende più probabile.

3. Routine, lavoro e stress: quando il rientro tira il freno a mano

Rientro in ufficio dopo le ferie, figli da accompagnare, traffico, scadenze di fine anno, organizzazione delle feste: l’autunno è anche la stagione del carico mentale alle stelle, soprattutto per chi a casa gestisce agenda di tutti. Lo stress cronico mantiene alto il cortisolo, l’ormone della “sopravvivenza”, che manda al minimo tutto ciò che non è urgente, piacere compreso.

Per alcune coppie, però, la routine autunnale è un’ancora. Orari più stabili rispetto all’estate, meno imprevisti sociali, la possibilità di “bloccare” una sera fissa per loro. Programmare un appuntamento settimanale non è poco romantico: è un modo realistico di dire “noi siamo una priorità”. Può trattarsi di una cena sul tappeto del salotto, di un pomeriggio libero dai figli organizzato con i nonni, di un venerdì sera senza email e senza serie tv. Ridurre il carico mentale condividendo compiti e facendo liste a quattro mani, inoltre, libera spazio nella testa per far ripartire l’acceleratore del desiderio.

4. Umore, SAD e salute mentale: quando la stagione pesa sulla vita di coppia

Non tutte le malinconie autunnali sono uguali. Molte persone sentono solo un leggero calo di energia, un po’ di nostalgia da fine vacanze. Altre sviluppano un vero disturbo affettivo stagionale (SAD), una forma di depressione legata al cambio di luce. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la depressione, in tutte le sue varianti, colpisce centinaia di milioni di persone nel mondo, e le forme stagionali possono ridurre in modo marcato interesse, iniziativa e piacere.

Quando l’umore scende, spesso cala anche il desiderio sessuale. Non è solo che “non va voglia di fare l’amore”: diventa difficile provare piacere per molte attività, dal vedere gli amici al dedicarsi agli hobby. Se il partner appare più distante sotto le lenzuola, può essere tentante viverlo come un rifiuto personale. In realtà, spesso non desidera meno voi, ma fa fatica a desiderare qualsiasi cosa.

Qui la chiave è parlarne senza accuse. Frasi come: "Mi sembra che in questo periodo tu sia molto stanco, c’è qualcosa che posso fare per alleggerirti?" aprono il dialogo più di "Non ti va mai". Se da settimane vedete umore giù, insonnia o sonno eccessivo, chiusura sociale e calo di libido, è il momento di proporre un confronto con il medico di base, uno psicologo o un sessuologo. Potete anche tenere, per un paio di settimane, un piccolo diario autunnale di umore, energia e desiderio: aiuta a riconoscere se per voi questa stagione è più alleata o nemica e a spiegarsi meglio, in coppia e con i professionisti.