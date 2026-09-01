Usate la borraccia tutti i giorni, ma ogni quanto la lavate? Gli esperti rivelano quanto spesso andrebbe pulita per evitare brutte sorprese

La borraccia è ormai un’estensione della vostra mano: scrivania, palestra, riunioni, passeggiate col cane. La riempite, la svuotate, la riempite di nuovo. Ma la lavate davvero? Un’analisi citata da Trend-Online ha rilevato che l’83% delle borracce esaminate ospita batteri come stafilococchi ed Escherichia coli quando non vengono pulite correttamente.

La verità scomoda: probabilmente la lavate troppo poco. Secondo gli esperti di igiene e diverse fonti sanitarie italiane, la borraccia andrebbe pulita molto più spesso di quanto facciamo di solito. Nel giro di pochi giorni il suo interno può diventare il paradiso di batteri e muffe.

Qui trovate una guida rapida su ogni quanto lavarla e come farlo in meno di un minuto.

Perché la borraccia va lavata più spesso di quanto pensate

Secondo gli esperti del settore, l’ambiente caldo-umido della borraccia, unito ai batteri che arrivano da bocca, mani e superfici, favorisce una rapida proliferazione microbica. Non si parla solo di qualche germetto innocuo: bere regolarmente da una borraccia contaminata può associarsi a nausea, mal di stomaco, diarrea leggera o mal di gola, soprattutto nelle persone più fragili.

Cosa succede nella borraccia tra un riempimento e l’altro

Gli esperti parlano spesso di biofilm, quella pellicola leggermente viscida che può formarsi sulle pareti interne. È una comunità di batteri che si attaccano alla superficie e diventano più difficili da eliminare con il semplice risciacquo. In poche ore, soprattutto se la borraccia resta tiepida in borsa o in auto, questi microrganismi si moltiplicano.

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Ogni quanto lavare la borraccia: la tabella pratica

Arriviamo alla domanda chiave: ogni quanto lavare la borraccia riutilizzabile per stare tranquille senza impazzire?

Le indicazioni delle varie fonti non sono identiche, ma puntano tutte su una parola: regolarità.

Regola base se bevete solo acqua

Secondo gli esperti, l’ideale sarebbe lavare la borraccia ogni giorno con acqua calda e detersivo per piatti. Per un uso solo con acqua e in ufficio, si può arrivare a un lavaggio completo ogni due giorni o addirittura una volta a settimana. A patto però di risciacquare bene la borraccia ogni sera.

Un compromesso realistico? Risciacquo accurato ogni giorno, lavaggio con detersivo almeno ogni 1-2 giorni.

Se dentro mettete bevande zuccherate, tisane o integratori

Qui gli esperti sono categorici: ogni bevanda che non sia semplice acqua richiede un lavaggio completo immediato dopo l’uso.

Zuccheri, residui di succhi, tisane, latte o shaker proteici sono il carburante perfetto per batteri e muffe. Finito di bere, niente “poi ci penso”: acqua calda, detersivo, spazzola e asciugatura all’aria.

Uso in palestra, viaggio, zaino dei bambini

Se la borraccia vi segue in palestra, sui mezzi o nello zaino dei bambini, il rischio sale ancora. Viene appoggiata ovunque, finisce accanto a scarpe da ginnastica e merende aperte, resta spesso al caldo.

In questi casi la raccomandazione prudente è una sola: lavarla con acqua calda e detersivo ogni singolo giorno di utilizzo.

Quanto spesso lavare la borraccia in base al materiale

Per le borracce in plastica gli esperti consigliano il lavaggio con detersivo ogni giorno. La superficie è più ruvida, trattiene odori e microrganismi più facilmente. Acciaio inox e vetro sono più gestibili: risciacquo quotidiano e lavaggio completo ogni 1-2 giorni, con una pulizia profonda una volta a settimana. Per l’alluminio meglio comportarsi come con la plastica, soprattutto se l’interno comincia a graffiarsi.

Come pulire bene la borraccia: routine da 60 secondi e pulizia profonda

Frequenza a parte, la differenza la fa il modo in cui la lavate.

La routine quotidiana da 60 secondi

Ogni sera dedicatele un minuto mentre lavate i piatti. Smontate tappo, beccuccio, cannuccia e guarnizioni in silicone. Riempite a metà con acqua calda e qualche goccia di detersivo per piatti, agitate, poi passate una spazzola per bottiglie sulle pareti interne. Con uno spazzolino pulite tappo e angoli nascosti. Infine risciacquate abbondantemente.

La pulizia profonda settimanale

Una volta alla settimana potete fare una disinfezione più accurata, come suggeriscono diverse guide tra cui Dilei e Sanihelp. Opzione bicarbonato: due cucchiai nella borraccia, acqua calda, lasciate agire per qualche ora o tutta la notte, poi risciacquate bene. Opzione aceto bianco: metà acqua calda e metà aceto, venti minuti di posa, quindi risciacquo molto accurato per eliminare l’odore.

In tutti i casi fate asciugare borraccia, tappo e guarnizioni separati, all’aria, senza chiuderli finché non sono completamente asciutti. È il modo più semplice per tenere lontane muffe e cattivi odori.

Lavastoviglie: sì o no?

Molti modelli in acciaio e plastica dura sono compatibili con la lavastoviglie, come ricordano anche le guide internazionali di pulizia domestica. Controllate sempre il simbolo sul fondo o le istruzioni del produttore. Se è adatta, mettetela nel ripiano superiore, con tappo e componenti smontati. Per materiali delicati, decorazioni o alluminio, meglio restare sul lavaggio a mano.