A caccia di consigli e idee originali per arredare il vostro soggiorno moderno? Ecco quattro suggerimenti di facile applicazione

Arredare un salotto moderno potrebbe non essere così dispendioso in termini di tempo e risorse economiche come forse temete.

Con pochi e semplici accorgimenti potreste essere in grado di rinnovare questo fondamentale ambiente della casa, rendendolo pienamente rispondente alle vostre aspettative.

Cosa si intende con "arredare un soggiorno moderno"

Partiamo dall'inizio: con arredare un soggiorno moderno si intende che dovete innanzitutto aprire ogni varco possibile, eliminando le pareti superflue, e lasciando fluire luce e aria senza frapporre inutili ostacoli.

Moderno vuol dire mix di funzioni

Versatilità, arredi multiuso, mix funzionale sono i principi cardine che guidano l'arredamento di un salotto moderno.

Soprattutto se associato alla cucina, il salotto è infatti l'ambiente per eccellenza in cui si vive, si riceve, si trascorre il tempo libero, si legge, si espongono le proprie collezioni, spesso si lavora.

Tenere conto di questo principio facilita l'acquisto dei giusti arredi e spinge a immaginare più aree funzionali, anziché ritrovarsi in un ambiente di "mera rappresentanza" ma sostanzialmente invivibile.

Come arredare un living moderno in 3 mosse:

Convivialità al potere

Sia quando si è alle prese con il restyling di un living esistente, sia quando si deve progettare un soggiorno moderno partendo da zero, si dovrebbe tenere in mente un principio fondamentale: rendere l'ambiente conviviale per tutti gli ospiti, oltre che per se stessi, è l'obiettivo verso cui tendere.

Come riuscirci? Il segreto, in questo caso, è nell'arredamento.

Ad esempio, acquistando un divano unico e posizionandolo di fronte alla tv si corre il rischio di produrre il risultato opposto.

Meglio preferire un sistema di sedute, composto da più divani, di dimensioni diverse, poltrone e pouf: un buon modo per dare immediatamente l'impressione di trovarsi in una casa votata alla socialità, all'incontro, allo scambio.

Dite addio ai faretti e date il benvenuto alle lampade

Da terra, da tavolo, in sospensione, a parete, integrate alla libreria: il contributo che può provenire da un progetto illuminotecnico intelligente, che preveda vari punti luce, anziché il classico lampadario centrale, non andrebbe mai sottovalutato.

In un soggiorno moderno, infatti, poter avere a disposizione più lampade che assicurino effetti diversi, in base alle esigenze, permette di dare vita a un ambiente funzionale, accogliente, armonioso, in costante trasformazione.

Cambiate i dettagli, stagione dopo stagione

Meglio comprare tutto e subito (accessori decorativi inclusi) o darsi tempo e procedere passo passo con lo shopping per il vostro soggiorno moderno?

Vi proponiamo una terza via, ricordando fin da ora che gli accessori fanno sempre la differenza, soprattutto se supersize, sofisticati, ricercati e in grado di riflettono la vostra personalità.

Sì, dunque, ad acquisti selezionati di dettagli home decor, da variare di pari passo con il cambio di stagione.

Si tratta di un modo per rinnovare con continuità il salotto, rendendolo sempre attuale con sforzi minimi: dalle candele ai cuscini, dalle piante alle stampe alle pareti le alternative non mancano!

Cover: Photo by Kara Eads on Unsplash